TV : L’OM qui tape le PSG, Téléfoot salive déjà

Dans : Ligue 1.

Dimanche soir, Téléfoot proposera son premier gros choc de la saison de Ligue 1 à l’occasion du Classique entre l’OM et le PSG.

Un match très attendu, dans un contexte bien particulier puisque l’incertitude plane autour de la présence de plusieurs joueurs du PSG, testés positif au Covid-19 début septembre. Neymar, Di Maria ou encore Paredes pourraient être de retour, sans que cela n’ait pour l’instant été confirmé par le club parisien. En revanche, il est quasiment certain que Navas, Marquinhos, Icardi et bien évidemment Mbappé seront absents. Ce qui laisse une vraie chance à Marseille de l’emporter, ce dont se félicite presque Julien Bergeaud, directeur général de Téléfoot, qui s’attend à un pic d’abonnements cette semaine et qui rêve de voir, pour les audiences de la chaîne, un OM en sérieux concurrent du PSG cette saison.

« Nous allons avoir un pic d’abonnements cette semaine je pense. Le hic des absences de Mbappé en plus des autres stars du PSG ? C’est vrai qu’on doit faire avec cette situation. Après on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise avec des retours de Neymar ou d’autres joueurs du PSG. On va voir jusqu’à dimanche ce qui se passe. On n’entre pas dans le sportif mais on peut voir les choses comme ça, Marseille a une vraie chance de l’emporter. Une victoire de l’OM pourrait donner une saveur particulière à cette Ligue 1, c’est vrai » a fait savoir le dirigeant de la chaîne sur Europe 1 avant de faire un point sur les différentes négociations en cours au sujet de la distribution de Téléfoot. « Pour l’instant on en est au point mort avec Canal, ce n’est pas de notre côté que ça bloque. Pour être un accord il faut être deux… Mais on a signé avec Orange. Combien d’abonnés ? Avec 6 puis 10 matches de Liga nous sommes montés à 4.5 millions d’abonnés en Espagne. Il y a 15 millions de Français qui s’intéressent au football. On en vise 3.5 ». Un objectif ambitieux de la part de la chaîne, encore loin de faire l’unanimité mais qui veut s’imposer comme le média de référence du foot français.