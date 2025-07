TV ‍: L'Equipe accuse BeinSports et Canal+ de couler Ligue1+

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le 15 août prochain, Ligue1+ fera son entrée dans les foyers français dans un contexte difficile. Le public français se lasse de la télévision payante dans le sport et surtout, les acteurs déjà présents sur le marché se montrent très hostiles.

Si les passionnés de football sont de plus en plus nombreux à parier sur leur sport favori, aucun n'a jamais tenté un pari aussi risqué et coûteux que la LFP pour la prochaine saison de Ligue 1. La Ligue lance sa propre chaîne Ligue1+ pour diffuser le championnat de France et offrir des droits TV décents aux clubs français. Toutefois, au coup d'envoi de Rennes-Marseille le 15 août prochain, aucune des 18 équipes de l'élite n'aura de revenus assurés par Ligue1+. Il faudra surtout tabler sur les 78,5 millions d'euros payés par beIN Sports. Un acteur indispensable pour les clubs mais gênant pour les plans de la Ligue.

Canal+ et beIN vont-ils torpiller Ligue1+ ?

En guerre avec la LFP sur les conditions de diffusion de son match du samedi, la chaîne franco-qatarienne est prête à « planter le développement de Ligue1+ » selon les informations de L’Equipe. Le quotidien sportif français indique dans un article que BeInSports agit de concert avec Canal+ pour compliquer au maximum l'essor de la nouvelle chaîne. Le groupe de Vincent Bolloré n'a pas digéré son éviction passée au profit de Mediapro puis d'Amazon, tout comme l'absence d'accord avec LFP Media sur une distribution de Ligue1+ en juin dernier.

Après avoir envisagé d'être des partenaires de premier plan de la plateforme de la LFP, Canal+, le diffuseur « historique » de la Ligue 1, et son associé qatarien beIN font aujourd'hui tout pour ruiner son lancement prévu le 15 août

➡️ https://t.co/LjbJP73B7W pic.twitter.com/PyS1KICnQ9 — L'Équipe (@lequipe) July 30, 2025

Pour ruiner la nouvelle chaîne, les deux acteurs ont refusé de lui vendre le moindre espace publicitaire sur leurs antennes pour le moment. De plus, Canal+ a décidé de proposer gratuitement BeInSports à certains de ses abonnés jusqu'à juillet 2026. Avec la possibilité de diffuser le PSG et l'OM un grand nombre de fois (si les discussions aboutissent entre la LFP et beIN), cela nuira incontestablement à la popularité de Ligue1+ en France. Enfin, Canal+ a bloqué tout départ de journalistes ou consultants vers la nouvelle chaîne de la LFP. Un tour de vis qui permet aux deux groupes d'affirmer leur autorité vis-à-vis de la Ligue. Néanmoins, pas sûr que les clubs français apprécient ces manœuvres alors que leur budget est plus fragile que jamais.