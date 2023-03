TV : Brest - PSG, sur quelles chaînes voir le match en direct ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Tristement éliminé de la Ligue des Champions face au Bayern Munich cette semaine, le Paris Saint-Germain va devoir se reprendre en Ligue 1 pour ne pas perdre la seule compétition à portée de main des Franciliens.

Quelle heure pour Brest – PSG ?

Solide leader de la Ligue 1, le club de la capitale française vit une saison noire dans les autres compétitions, avec l’élimination contre le Bayern en C1 mercredi et la sortie de route contre l’OM en Coupe de France en février dernier. Histoire de ne pas tout perdre en L1, Paris doit continuer de gagner, et notamment du côté de Brest. Un match qui se jouera ce samedi 11 mars à 21 heures au Stade Francis Le Blé. L’arbitre sera Marc Bollengier.

Sur quelles chaînes suivre Brest – PSG ?

Comme la semaine passée, le PSG jouera samedi soir et sera donc à l’affiche sur Canal Plus. Puisque ce match entre le Stade Brestois et Paris sera diffusé sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360.

Les compos probables de Brest – PSG :

Sorti de la zone rouge grâce à sa victoire à Strasbourg la semaine dernière, après une mauvaise série de trois défaites de suite, le SB29 rêve d’enchaîner un bon résultat contre Paris pour se donner plus d’air dans la lutte pour le maintien. Mais pour cela, Eric Roy devra faire sans Lala, Rémy ou Pereira Lage.

📋 Découvrez le groupe de 𝟮𝟭 𝗕𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 pour la réception du Paris Saint-Germain ce samedi à 21h 👇#SB29PSG | #AllezBrest 🔴⚪⚔ pic.twitter.com/rMpoboVOVy — Stade Brestois 29 (@SB29) March 10, 2023

La compo probable de Brest : Bizot - Fadiga, Dari, Brassier, Duverne - Magnetti, Lees Melou, Belkebla - Honorat, Mounie, Le Douaron.

Premier du championnat de France avec huit points d’avance sur Marseille, le PSG est presque assuré de remporter le titre. Mais après la déroute en Ligue des Champions, le groupe parisien ne devra pas sombrer dans la déprime trop longtemps. Et ce match contre Brest sera un premier test pour voir si les Parisiens ont digéré la défaite. Lors de cette rencontre, Christophe Galtier sera privé de Neymar et Kimpembe, absents jusqu’à la fin de la saison, mais aussi de Marquinhos, Hakimi ou Mukiele, touchés contre le Bayern.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Danilo, Ramos, Bitshiabu - Pembélé, Vitinha, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes - Messi, Mbappé.