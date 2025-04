TV ‍: DAZN offre 200ME pour diffuser toute la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La LFP a rejeté une offre de DAZN, qui était prêt à offrir 200 millions d’euros par an pour continuer à diffuser la Ligue 1, à condition de récupérer le match actuellement diffusé par BeInSports.

Mardi, DAZN a officiellement refusé la proposition du médiateur, validé par la Ligue et les clubs français, de rompre le contrat de diffusion entre la plateforme anglaise et la LFP dès la fin de la saison. Pour acter ce divorce, la Ligue réclamait le paiement des deux dernières échéances de la saison (140 millions d’euros) en plus de 110 à 125 millions d’euros de dédommagement. Une offre rejetée par DAZN, qui a en revanche proposé un autre deal aux clubs de Ligue 1 selon les informations de L’Equipe.

Le quotidien national nous apprend que la société du milliardaire Leonid Blavatnik était d’accord pour verser 150 millions d’euros par saison pour les huit matchs actuels, et 50 millions d’euros supplémentaires pour récupérer l’affiche diffusée cette saison par BeInSports. Cela aurait permis aux abonnés de suivre toute la Ligue 1 sur une seule chaîne, et rien ne dit que BeIn aurait été réticent à l’idée de céder son match. Si elle avait accepté cette proposition, la LFP s'assurait 200 millions d'euros de revenus par an avec un diffuseur opérationnel dans l'immédiat. Cette proposition a toutefois été refusée par la LFP, et DAZN regrette que la Ligue ne l’ait pas pris davantage en compte, et n’ait même pas pris la peine de formuler une contre-proposition.

DAZN prêt à rester... à des conditions différentes

Le quotidien national rappelle par ailleurs que DAZN réclame toujours 537 millions d’euros à la Ligue de Football Professionnel pour « manquement observé » au contrat et « tromperie sur la marchandise ». Les journalistes Etienne Moatti et Sacha Nokovitch ajoutent que malgré les désaccords, rien n’empêche DAZN et la LFP de continuer à négocier pour espérer trouver une issue, soit pour une rupture du contrat, soit pour le continuer à des termes différents de l’actuel (375 millions d’euros par an pour 8 matchs de Ligue 1 par journée). Mais au vu du climat actuel, tout accord semble à présent difficile à trouver et chacun ignore comment ce dossier va se terminer.