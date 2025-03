TV ‍: DAZN chassé de la France pour sauver la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Malgré ses efforts avec un tarif revu à la baisse et la création de plusieurs émissions, DAZN ne fait toujours pas l’unanimité à tel point que le départ de la chaîne est vivement souhaité par les fans de Ligue 1.

Diffuseur principal de la Ligue 1 depuis le début de la saison, DAZN est loin de faire l’unanimité chez les suiveurs du championnat de France. La plateforme anglaise a d’abord été très critiquée en raison du prix de son abonnement, initialement fixé à 39 euros par mois avant d’être vu à la baisse pour atteindre désormais 19 euros. Les critiques ont ensuite concerné le traitement éditorial de la Ligue 1 avec l’absence de multiplex et d’émissions autour du football français. Enfin, les pubs à gogo diffusées avant les matchs et durant les mi-temps ont également excédé les fans.

Six mois plus tard, des efforts ont été réalisés sur le prix ou sur la qualité des émissions. Mais DAZN reste massivement critiqué et certains craquent, avec l’envie de voir le « Netflix du sport » disparaître au plus vite. C’est notamment le cas d’Emmanuel Merceron, ancien du FC Nantes, suivi par près de 20.000 followers sur X. « Par contre, les mois passent et @DAZN_FR c'est toujours aussi NUL en termes de qualité d'image, d'éditorialisation, de quantités astronomiques de pubs de me***, de commentaires... Qu'ils se cassent vite dans 8 mois » a-t-il publié sur les réseaux sociaux. Un avis tranché partagé par la majorité de ses followers.

DAZN fait l'unanimité contre lui

« Suis complètement d'accord. C'est affligeant un tel rendu low cost. On dirait une chaine de tv locale. Et à part Papus Camara les consultants c’est affreux », « Les pubs c’est vraiment une horreur », « Le pénalty de Brest contre Lyon, catastrophique, avec une vue de derrière le but au moment du tir » ou encore « C’est terrible le niveau de nullité d’auto promo c’est vraiment tout ce qu’il ne faut pas faire c’est horrible » peut-on lire sur X, où DAZN réussit l’exploit de faire l’unanimité… contre lui. Et cela malgré les efforts fournis ces derniers mois avec la création du multiplex et de deux émissions le dimanche soir, une en début de soirée et l’autre après le match de 20h45.