TV : Canal+, une astuce qui change tout pour la Ligue 1 ?

Dans : Ligue 1.

Maxime Saada l'a annoncé il y a plusieurs semaines, Canal+ ne diffusera plus la Ligue 1 et c'est le Top 14 de rugby qui devrait prendre la place du football. Cependant, une subtilité permet de croire que la L1 a encore sa place sur C+.

Ayant renoncé aux deux matches de Ligue 1 que BeInSports lui avait vendus, Canal+ veut installer le rugby dans les créneaux ainsi abandonnés, à savoir le samedi soir et le dimanche à 21 heures. Et ces derniers jours, la Ligue Nationale de Rugby a confirmé que le Top 14 allait remplir les créneaux du samedi à 21h, du dimanche à 21h, mais également du samedi à 15h (multiplex) et à 17h. Tout cela ne laisse donc plus vraiment la place aux deux rencontres de Ligue 1 que C+ diffusait la saison passée. Cependant, dans son communiqué, dont on se doute qu’il a été rédigé au millimètre en accord avec la chaîne du groupe Bolloré, il n’est nullement indiqué que toutes ces rencontres seront diffusées sur la chaîne premium Canal+, la LNR parlant des « chaînes du groupe Canal+ ».

Autrement dit, ces différentes rencontres pourraient éventuellement passer sur Canal+ Sport ou sur la chaîne spécifique pour le Top 14, et pas uniquement sur C+ Premium. Cette subtilité laisse la place à toutes les hypothèses, y compris un changement d'attitude de dernière minute de la part de Maxime Saada, même si le patron de Canal+ est apparu très remonté contre la Ligue de Football Professionnel et les clubs de Ligue 1. Ayant repoussé la programmation complète de la 1ère journée de Ligue 1 au 19 juillet, la LFP s'est donnée un peu d'air et surtout du temps pour continuer à négocier sur ces fameux deux matchs de Ligue 1 dont BeInSports et Canal+ ne semblent plus vouloir...à ce prix de 320 millions d'euros.