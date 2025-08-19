TV ‍: Canal+ sèche Ligue 1+ dans les arrêts de jeu

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1+ a récemment démarré son aventure et compte bien se développer le plus rapidement possible. Le média de la LFP souhaite notamment trouver un accord de distribution avec Canal+.

La Ligue 1 a repris ses droits le week-end passé, avec un nouveau média : Ligue 1+. La chaine de la Ligue de Football Professionnel a réussi ses débuts. Le média compte d'ailleurs plus de 600 000 abonnés. Pour rester au top, Ligue 1+ compte bien se développer rapidement. Le groupe a déjà réussi à avoir un accord de distribution avec Prime, DAZN ou encore RMC, en plus des FAI classiques via les box. Mais toujours rien avec Canal+. Conscient de la portée qu'aurait un tel accord, Ligue 1+ ne désespère pas de convaincre la chaine cryptée. Et elle était apparemment très proche de le faire.

Canal+ intransigeant avec la LFP

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L1+ (@ligue1plus)

Selon les informations de L'Equipe, Canal+ et LFP Media avaient en effet réussi à négocier les bases d'un accord de distribution dès la prochaine journée de Ligue 1. Mais tout a capoté au dernier moment. Pourtant, un accord était proche avec comme formule : la promotion de lancement de Ligue 1+ (9,99 € par mois les trois premiers mois), avec le même tarif d'abonnement que Prime Video pour la chaîne (12,99 euros par mois). Cependant, alors qu'il fallait boucler l'accord, le contentieux judiciaire entre la LFP et Canal+ qui date du fiasco Mediapro en 2021 est revenu au coeur du dossier. Canal+ souhaite toujours un dédommagement de la part de la LFP, « qui avait revendu ses matchs à Amazon pour 250 millions d'euros par saison, tout en maintenant le contrat de 2020 à Canal+ pour les 20 % restants ». Mais la Ligue refuse et veut même que Canal+ abandonne ses poursuites judiciaires. Le dialogue est de nouveau rompu entre toutes les parties concernées. Le point de non-retour a peut-être été franchi. Canal+ et la Ligue 1, le problème de fond n'est donc toujours pas réglé, alors que la chaine de Vincent Bolloré souhaite au moins un dédommagement à l'amiable de la part de la Ligue, ou sinon ce sera à la justice de trancher.