TV : Canal+ prêt à racheter le match du dimanche soir !

Dans : Ligue 1.

Suite au fiasco du contrat avec Mediapro, la Ligue de Football Professionnel se serait rapprochée de Canal+, la chaîne cryptée étant intéressée par le match du dimanche soir.

Même s’il faudra attendre début décembre pour connaître la position du conciliateur nommé par le tribunal de commerce de Nanterre dans le litige entre Mediapro et la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune semble vouloir prendre de l’avance. A priori, le président de la Ligue de Football Professionnel ne croit plus vraiment que Jaume Roures paiera un jour ce qu’il doit à la Ligue 1 et la Ligue 2 et du côté de la LFP on est décidé à préparer l’étape suivante. Selon RMC, cela passera par un accord avec Canal+, la chaîne historique du football français étant la seule en mesure de mettre énormément d’argent sur un contrat, même si on sera très loin de ce que Mediapro avait promis de payer. Mohamed Bouhafsi affirme même que le groupe sino-espagnol se désengagera avec plaisir de son contrat ou du moins d’une grosse partie de son engagement.

Pour Canal+, qui doit quand même rire sous cape, il est hors de question de reprendre la totalité du contrat de Mediapro. Mais RMC annonce que Maxime Saada pourrait être intéressé par le match du dimanche soir, un lot récupéré par la chaîne Téléfoot sur un créneau qui était très important pour Canal+, même si depuis c’est le rugby qui s’est installé à cet horaire. Seule certitude dans ce dossier, Canal+ ne sera pas d’une générosité énorme avec la LFP. « Selon plusieurs sources proches du diffuseur, Canal Plus juge que le produit a été dévalorisé cette saison et que la perte de la Ligue 1 n’a pas entraîné de perte d'abonnés », précise le média.