TV ‍: Canal+ met une dernière gifle à la Ligue 1

Avec 500 000 abonnés seulement, DAZN est tout proche de lâcher la Ligue 1 en fin d'année. Une catastrophe financière pour les clubs et la LFP. Annoncé comme le seul sauveur possible, Canal+ n'a pourtant jamais été aussi loin de revenir dans ce dossier.

Avec DAZN, la Ligue 1 souffre d'un manque de visibilité quasi inédit dans son histoire. La plateforme britannique ne possède que 500 000 abonnés pour le moment en France. A court terme, elle peut casser son contrat et lâcher le championnat de France. Plus de DAZN, cela signifie 400 millions d'euros perdus pour les clubs français. Un désastre absolu après un précédent appel d'offres déjà pénible. Surtout, il faudrait trouver en urgence une nouvelle chaîne pour diffuser la Ligue 1 en 2026. Les candidats ne sont pas nombreux : Amazon est déjà hors course, beIN Sports dépense beaucoup moins depuis quelques années. A ce stade, c'est Canal+ ou rien pour la LFP.

Canal+ n'a aucun intérêt à prendre la Ligue 1

Le groupe de Vincent Bolloré n'a aucun problème d'abonnés. En France, la chaîne cryptée se situe autour des 10 millions d'abonnés. Un matelas confortable qui fait espérer un retour en Ligue 1 d'autant que certains de ses fidèles l'espèrent. Néanmoins, Maxime Saada a écarté ce scénario dans les colonnes de L'Equipe. Les divergences avec Vincent Labrune expliquent bien sûr ce choix. Le président de Canal+ indiquant clairement que « la porte n'est pas entrouverte » pour le moment.

Malgré sa puissance financière dans l'Hexagone, Canal+ estime aussi que la Ligue 1 n'est pas séduisante sur le plan économique en 2025. « La situation va continuer à se dégrader. À un moment, la réalité économique s’impose à tous les acteurs, y compris DAZN », a même prévenu Maxime Saada concernant l'absence de rentabilité liée à l'acquisition des droits TV de la Ligue 1. La semaine écoulée n'a rien arrangé puisque Canal+ a réalisé des audiences puissantes avec son nouveau droit foot numéro 1 la Ligue des champions. Créer sa propre plateforme de diffusion va devenir indispensable pour la LFP à ce rythme.