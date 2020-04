TV : Canal+ fait un cadeau au rugby, la L1 va tousser

Dans : Ligue 1.

La chaîne cryptée ne paiera la dernière échéance des droits TV du Top 14 si le championnat de rugby ne repart pas, mais Canal+ fait un cadeau quand même.

La Ligue de Football Professionnel a pris de plein fouet la décision de Canal+ de ne pas payer les droits TV de l’échéance d’avril, et depuis les clubs de Ligue 1 tentent de négocier avec la chaîne cryptée pour obtenir au moins une partie de ces droits en fonction des matchs qui ont déjà été diffusés. Mais si le football était sur le devant de la scène depuis une semaine, le rugby semblait devoir, lui, échapper à une telle décision, les relations étant cordiales et depuis longtemps entre la Ligue Nationale de Rugby et Canal+. Mais ce dimanche, L’Equipe annonce que finalement le diffuseur a décidé de ne pas régler la dernière échéance prévue au contrat si le Top 14 ne va pas au bout de la saison, soit un peu plus de 15ME.

Mais Canal+ a décidé de faire une fleur au rugby, puisque le média a déjà payé 85% des 97ME du contrat annuel, alors que la saison n’était pas encore entrée dans sa phase finale, celle qui génère les plus grosses audiences et donc les plus importantes rentrées publicitaires. Plus précisément, c’est 60% de la saison du Top14 qui a été diffusé sur Canal+. Mais Maxime Saada a décidé que sa chaîne ne réclamera pas le trop-perçu du contrat si la saison ne va pas à son terme, alors que Canal+ était en mesure de réclamer cette grosse somme. « L’idée est de ne pas mettre les clubs plus en difficulté qu’ils ne le sont déjà et de rester ouvert à la discussion en cas d’urgence », explique L’Equipe. Du côté de la LFP et des clubs de Ligue 1 on doit probablement se pincer pour y croire, puisque dans ce cas précis Canal+ est prêt à payer des matchs qu'elle n'a pas diffusés, soit exactement l'inverse de ce qu'elle fait avec le football.