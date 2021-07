TV : Canal+ et la Ligue 1, l'incroyable suspense !

Dans : Ligue 1.

Tandis qu'Amazon se prépare à diffuser 8 des 10 matchs de chaque journée de Ligue 1 à la télévision, la LFP ne sait pas encore qui passera les deux dernières rencontres. Tout va se jouer la semaine prochaine.

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé cette semaine la programmation des deux premières journées de Ligue 2, et les services de Vincent Labrune n’ont pas eu de mal à le faire puisque la répartition entre Amazon Prime et BeInSports est très claire. Mais s’agissant de la Ligue 1, les choses sont cette fois nettement plus floues, mais l’heure est désormais venue de régler ce feuilleton. Pour mémoire, Amazon a repris le lot Médiapro, soit 8 des 10 matchs par journée de Ligue 1, mais deux rencontres de Championnat sont toujours dans les mains de BeInSports qui les avait revendues à Canal+. Cependant Maxime Saada a été très clair lorsqu’il a appris que la LFP avait choisi Amazon, la chaîne cryptée renonçait à ses deux matchs, sans que pour l’instant BeInSports ne dise quoi que ce soit sur son désir de diffuser ces deux matchs.

L’heure est toutefois venue pour Canal+ et le groupe qatari de sortir du bois. Car ces deux matchs sont à eux, et la Ligue de Football Professionnel a lancé la machine pour la programmation de la 1ère journée de Ligue 1 qu’on connaîtra avant le week-end prochain. Les règlements prévoient en effet que les diffuseurs soient désignés un mois à l’avance et comme la journée inaugurale de la saison 2021-2022 est prévue le week-end des 7 et 8 août prochain, c’est dans les prochains jours que la LFP va dévoiler le menu. Comme l’explique Etienne Moatti, la Ligue a mis en place depuis plusieurs années un outil technique qui permet aux chaînes de faire leur choix, et c’est justement Canal+ qui doit déterminer en premier le match qu’elle diffusera le samedi à 21 heures, ou le dimanche à 17 heures, ses deux créneaux. Après C+, c’est Amazon qui aura ses deux choix, puis la chaîne de Maxime Saada retiendra son deuxième match. Tout cela est évidemment dans un monde idéal où finalement le groupe Bolloré reviendrait sur sa décision de ne plus diffuser la Ligue 1. Mais pour l’instant, personne ne sait réellement ce que fera le média, pas plus qu’on ne sait si c’est finalement BeInSports qui appuiera sur le bouton des choix. Un suspense qui va donc encore durer au maximum une semaine.