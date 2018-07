TV : Canal+ et BeInSports dégainent un vrai film sur la saison 2017-2018 de L1 !

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG.

L'été sera très footballistique à la télévision, puisque dans la foulée de la victoire de l'équipe de France lors du Mondial 2018 plusieurs chaînes ont réalisé des documentaires plus ou moins originaux sur ce thème. Mais du côté de Canal+, de C8 et de BeInSports c'est la Ligue 1 qui aura la vedette grâce à un documentaire monté comme un vrai film concernant la saison 2017-2018.

« Dans le cadre de la stratégie de développement international, la Ligue de Football Professionnel a décidé de produire pour la première fois un film documentaire en collaboration avec Black Dynamite Production.

Ce film exclusif et totalement inédit a pour objectif de mettre en valeur le championnat de Ligue 1 Conforama à travers ses coulisses les soirs de matchs, ses grands clubs et ses stars internationales. Les grandes thématiques abordées sont notamment la formation à la française, les stars de la Ligue 1, le Classico, les supporters et la mise en place du vidéo arbitrage.

Réalisé à la manière d’un blockbuster grâce à l’utilisation de nombreuses techniques de cinéma (caméras et objectifs particuliers, séquences animées à la manière de « Kill Bill »), le film a nécessité plusieurs mois de tournage dans les clubs, leurs stades et pendant les matchs. L’utilisation de drones lors de mises en place tactiques et de survols des stades, tout comme l’immersion pendant des entraînements avec des caméras embarquées sur les joueurs, font vivre aux téléspectateurs une expérience unique.

Cette production est accompagnée de nombreuses interviews de joueurs, présidents et entraîneurs. Chacun raconte sa « Ligue 1 » en fonction de son expertise et de son expérience souvent internationale. De Neymar à Radamel Falco, en passant par Adil Rami ou Mario Balotelli, tous nous expliquent en quoi la Ligue 1 Conforama est différente. Ils reviennent sur les histoires qui en font un championnat unique », précise la LFP.

Dates de diffusion

Vendredi 27 juillet à 22h15 sur beIN SPORTS 1

Dimanche 29 juillet à 20h30 sur beIN SPORTS 1

Lundi 30 juillet à 22h40 sur Canal+ Sport

Mercredi 1er août à 20h45 sur Canal+ Sport

Dimanche 05 août à 17h30 sur Canal+

Dimanche 05 août à 18h30 sur beIN SPORTS 1

Mercredi 8 août à 21h20 sur C8

Samedi 11 août à 10h sur beIN SPORTS 1

Dimanche 12 août à 11h30 sur beIN SPORTS 1