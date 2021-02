TV : Canal+ dévoile son incroyable grille avec 100% de la L1

Dans : Ligue 1.

Ayant empoché l'ensemble des droits TV de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison, Canal+ a dévoilé ce samedi ce que sera sa grille des programmes à partir de la semaine prochaine.

Bonne nouvelle pour les amateurs de football, il n'y aura plus besoin d'empiler les abonnements pour suivre la fin du Championnat de Ligue 1 2020-2021. Canal+ ayant décroché la totalité des droits auprès de la LFP, la chaîne cryptée devait trouver de la place pour tout le monde. Et ce samedi, C+ a dévoilé le programmes à venir pour les amateurs de sport, cela va piquer devant la télévision. Petite précision, nulle trace de la Ligue 2 dans cette grille officialisée ce samedi.

CANAL+

Les deux meilleures affiches de Ligue 1

Les deux meilleures affiches de Top 14

Tous les Grands Prix de Formule 1 et de Moto GP

La meilleure affiche de Premier League

Les émissions en clair : CFC, CRC, CSC

SAMEDI

14H45 – 1 affiche TOP 14

17H00 – 1 affiche LIGUE 1

18H55 – CANAL SPORTS CLUB (en clair)

19H55 – CANAL RUGBY CLUB (en clair)

21H00 – 1 affiche TOP 14

22H55 – CANAL RUGBY CLUB le debrief



DIMANCHE

13H00 – LA GRILLE

14H00 – GRAND PRIX MOTO (horaire variable)

15H00 – GRAND PRIX FORMULE 1 (horaire variable)

16H45 – FORMULA ONE

17H30 – 1 affiche PREMIER LEAGUE

19H30 - CANAL FOOTBALL CLUB (en clair)

21H00 – 1 affiche LIGUE 1 UBER EATS

22H55 – CANAL FOOTBALL CLUB le debrief

23H20 - DIMANCHE SOIR SPORTS

CANAL+SPORT

JEUDI

20H45 – 1 affiche Pro D2

VENDREDI

09H00 - Essais Moto GP et Formule 1 (horaire variable)

13H00 - Essais 2 Moto GP et Formule 1 (horaire variable)

18H30 - 1 affiche Pro D2

21H00 - 1 affiche LIGUE 1 ou 20H45 ‐ 1 affiche TOP 14

SAMEDI

09H00 - Essais 3 Moto GP et Formule 1 (horaire variable)

13H00 - Qualifications Moto GP et Formule 1 (horaire variable)

17H45 - Multiplex TOP 14

21H00 - 1 affiche LIGUE 1



DIMANCHE

09H00 – Warm Up Moto GP (horaire variable)

11H15 – Moto 2&3, Formule 2&3 ‐ courses (horaire variable)

13H00 – 1 affiche LIGUE 1

15H00 – Multiplex LIGUE 1

17H00 – 1 affiche LIGUE 1



CANAL+SPORT WEEK END



VENDREDI

18h45 - 1 affiche D1 ARKEMA

21H00 - 1 affiche LIGUE 1 ou 20H45 ‐ 1 affiche TOP 14

SAMEDI

13H30 - 1 affiche PREMIER LEAGUE

16H00 - 1 affiche PREMIER LEAGUE

18H30 - 1 affiche PREMIER LEAGUE

21H - 1 affiche PREMIER LEAGUE

DIMANCHE

15H00 – 1 affiche PREMIER LEAGUE

17H30 ‐ 1 affiche D1 ARKEMA

20H15 – 1 affiche PREMIER LEAGUE