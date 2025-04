TV ‍: Canal+ de retour, l'arme secrète de la Ligue

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

DAZN est tout proche de la sortie en Ligue 1. Qui prendra la suite de la plateforme britannique ? Si la Ligue pense créer sa propre chaîne, un retour de Canal+ est espéré. L'arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media pourrait grandement aider dans ce dossier.

Les étés se suivent et les problèmes persistent en Ligue 1. Un an après avoir péniblement vendu les droits TV du championnat, la LFP risque de revenir à la case départ. Elle est en conflit avec son principal diffuseur DAZN dont le départ est proche d'être acté. La plateforme britannique souhaite s'en aller et le conseil d'administration de la Ligue a voté pour mettre fin au partenariat avec le Netflix du Sport. Il faudra rapidement trouver une solution de rechange pour la Ligue 1 et ses clubs. Sans visibilité et sans l'argent des droits TV, la faillite financière sera inévitable. Pour l'heure, la Ligue privilégie l'option de créer sa propre chaîne.

Nicolas de Tavernost est un proche de Canal+

Une solution jugée moderne par certains acteurs mais très risquée. Les clubs professionnels démarreront la saison sans un apport financier garanti. La LFP préfère évidemment l'arrivée d'un nouveau diffuseur. Cependant, seul Canal+ a les reins suffisamment solides pour assurer la pérennité de la Ligue 1. En froid avec Vincent Labrune, la chaîne cryptée peut-elle revenir dans le jeu ? Selon RMC Sport, le futur patron de LFP Media Nicolas de Tavernost le souhaite fortement. L'ancien patron de M6 ne veut pas tout miser sur la création d'une chaine.

Un nouvel acteur va entrer en scène dans ce dossier des droits TV, sur qui beaucoup d’acteurs comptent pour débloquer la situation: Nicolas de Tavernost.https://t.co/upxAbc99he — RMC Sport (@RMCsport) April 16, 2025

Il est en tout cas la personne idoine pour séduire le groupe de Vincent Bolloré. Il entretient de bonnes relations avec les dirigeants de Canal+, en particulier avec le PDG Maxime Saada. De plus, Nicolas de Tavernost plaît beaucoup aux différents intervenants dans ce dossier pour son expérience et sa franchise. Ancien dirigeant des Girondins de Bordeaux, il est respecté par la grande majorité des dirigeants de clubs français. DAZN a aussi apprécié ses premiers échanges avec lui. Néanmoins, une bonne relation humaine sera t-elle suffisante avec Canal+ ? La chaine cryptée n'a pas intérêt à donner beaucoup d'argent pour la Ligue 1 après avoir mis le paquet sur les coupes d'Europe avec des audiences canons à la clé.