Audience ‍: Canal+ Foot fait un score énorme avec Aston Villa-PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Même si le quart de finale retour entre Aston Villa et le PSG a été diffusé sur C+ Foot et par sur Canal+, la chaîne cryptée a attiré une audience colossale.

Tandis que Real Madrid-Arsenal sera bien donné ce mercredi soir sur Canal+ Premium, c'est sur Canal+ Foot que les abonnés se sont rués mardi soir afin de suivre le quart de finale entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Une rencontre passionnante jusqu'à la dernière seconde, et qui a permis aux joueurs de Luis Enrique de se qualifier pour la suite de la Ligue des champions. Sur le plan des audiences, le succès est colossal pour Canal+ Groupe qui s'en réjouit.

#AVLPSG



⚽️2,57M de tlsp sur CANAL+FOOT

🥈2ème audience historique de CANAL+FOOT

📈Pic à près de 3M de tlsp

🏆Record de saison pour CCC LE DEBRIEF, avec 1,06M de tlsp sur CANAL+FOOT pic.twitter.com/JYqIPMxim8 — CANAL+ group (@canalplusgroupe) April 16, 2025

« 2,57 millions de téléspectateurs sur Canal+ Foot, 2ème audience historique de CANAL+ FOOT avec un pic à près de 3 millions de téléspectateurs. Record de saison pour le Canal Champions Clubs Le Debrief, avec 1,06M de téléspectateurs », annonce la chaîne, qui devrait battre son record avec une demi-finale entre le PSG et le Real Madrid ou Arsenal.