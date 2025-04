TV ‍: Canal+ de retour, Aulas a la formule magique

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A l’heure où les critiques pleuvent à l’encontre de DAZN, une large partie des consommateurs rêve d’un retour en force de Canal+. Jean-Michel Aulas pense avoir la recette pour attirer la chaîne cryptée.

Ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est toujours un personnage influent du football en France en tant que vice-président de la FFF. Potentiel futur candidat à la mairie de Lyon, l’homme d’affaires de 76 ans observe avec inquiétude la crise que traverse le football français, avec la baisse de ses droits TV et l’acquisition de ceux-ci par DAZN, loin de faire l’unanimité depuis le mois de juillet bien au contraire. Du côté des consommateurs, plutôt satisfaits de BeInSports dans l’ensemble, on rêve d’un retour de Canal+ au côté de la chaîne qatarie afin de former de nouveau le duo qui a fait les belles heures de la Ligue 1 entre 2010 et 2020.

L1 : Un dirigeant de TF1 missionné pour faire revenir Canal+ ? https://t.co/2s6cERoQ6P — Foot01.com (@Foot01_com) March 31, 2025

Sur son compte X, Jean-Michel Aulas a d’ailleurs répondu à un internaute soumettant l’idée d’un play-off en fin de saison pour le titre en Ligue 1 comme dans le championnat féminin, ce qui permettrait de redonner de l’enjeu à un championnat qui en manque terriblement et ainsi d’attirer de nouveaux diffuseurs. « C’est bien parce que nous souhaitons un championnat durable et compétitif que nous l’avons proposé au comité directeur de la LFP :10 clubs sur 12 l’ont validé et c’est pour cela que Canal + nous a rejoint aussi » explique d’abord l’ex-président de l’OL, rappelant que ce format est une franche réussite en D1 féminine, avant de conclure.

Aulas aimerait que la Ligue 1 imite la D1 féminine

« Pour améliorer celui des garçons, c’est surement une idée à saisir » détaille le vice-président de la Fédération française de football, convaincu que la Ligue 1 pourrait attirer de nouveau un diffuseur majeur tel que Canal+ en copiant la D1 féminine et en mettant en place un système de play-off pour le titre de champion à la fin de la saison. Une idée parmi d’autres à creuser pour la LFP dans les mois à venir ? Tous les conseils sont en tout cas bons à prendre s’ils peuvent permettre de faire remonter le montant les droits TV en redonnant par ailleurs de l’attractivité à la Ligue 1.