L1 ‍: Un dirigeant de TF1 missionné pour faire revenir Canal+ ‍?

Les patrons de CVC sont à pied d’oeuvre pour remplacer Benjamin Morel à la tête de LFP Media. Nicolas de Tavernost est toujours pressenti, mais un deuxième dirigeant pourrait arriver à ses côtés.

Filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel créée grâce à l’apport de 1,5 milliard d’euros de CVC, LFP Media est à la recherche de son nouveau directeur général. Benjamin Morel a laissé le poste vacant en février et l’objectif est d’enrôler un dirigeant dont l’une des missions principales sera la gestion des droits TV, comme indiqué par ailleurs. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que Nicolas de Tavernost est le grand favori à ce jour. Présent au Parc des Princes pour assister au choc PSG-OM le 16 mars dernier, il a d’ailleurs profité de l’occasion pour discuter avec Nasser Al-Khelaïfi de manière informelle sur le sujet.

Son parcours parle pour lui et crédibilise sa candidature avec la gestion d’une grande chaîne nationale (M6) et d’un club en tant qu’actionnaire (les Girondins de Bordeaux). La question du conflit d’intérêt va tout de même se poser pour Nicolas de Tavernost, par ailleurs vice-président de CMA Media et PDG de RMC-BFM. « Je ne crois pas que ce soit possible. Il y aurait un possible conflit d’intérêt » confie d’ailleurs un spécialiste des médias à L’Equipe. La situation pourrait toutefois s’arranger puisque De Tavernost sera bientôt remplacé à la tête de RMC et de BFM par Régis Ravanas, lequel va prendre sa place dans les jours à venir.

Un binôme à la tête de LFP Media ?

Nicolas de Tavernost pourrait toutefois ne pas arriver tout seul selon le quotidien national, qui explique qu’en plus d’un président exécutif, LFP Media pourrait faire venir un directeur général. Pour ce poste, plusieurs dirigeants de grandes chaînes de télévisions ont été contactés. Des gens actuellement en poste à TF1 et à M6 font partie de la short-list. Le futur binôme qui sera à la tête de LFP Media aura parmi ses missions la gestion des droits TV, que CVC juge chaotique de la part de Vincent Labrune. L’idée de faire revenir Canal+ pourrait notamment être dans l’esprit de Nicolas de Tavernost, d’autant que ce dernier entretient de très bonnes relations avec les dirigeants de la chaîne cryptée.