TV : Canal+ confirme sa chaîne Ligue 1, la L2 sur BeInSports ?

Dans : Ligue 1.

Ayant désormais les droits de la totalité de la Ligue 1, et de 8 matchs sur 10 de Ligue 2, Canal+ va pouvoir prendre ses repères, même si le contrat ne dure que jusqu'en juin.

Après une semaine totalement folle concernant les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Canal+ peut savourer son plaisir d’avoir tout raflé, la Ligue de Football Professionnel ayant réussi à négocier de gré à gré avec la chaîne cryptée, quitte à y laisser des plumes sur le plan financier. Reste maintenant que C+ doit digérer l’ensemble de ces matchs à diffuser, et samedi une grille des programmes a été diffusée avec une répartition des matchs sur Canal+, C+ Sport et C+ Week-end. Mais tout cela pourrait changer puisque le directeur général de la chaîne du groupe Vivendi a confirmé les propos de Maxime Saada, à savoir qu’une chaîne 100% Ligue 1 était dans les tuyaux. De même, un accord avec BeInSports pour la Ligue 2 devrait être officialisé dans les prochains jours.

Sur France Info, Gérald-Brice Viret a précisé la manière dont Canal+ va gérer cela. « L'avenir, c'est vrai, ça serait d'avoir une chaîne dédiée. On a déjà une chaîne dédiée pour le rugby, la Formule 1, une pour la Premier League. On va travailler à la création d'une chaîne consacrée à la Ligue 1. On prend tous les matchs et on n'augmente pas les prix. Concernant la Ligue 2, beIN SPORTS, ce sont des amis avec qui on souhaite collaborer et donc tout est possible aujourd'hui. Avec beIN nous sommes des partenaires et je laisse Maxime Saada notre président à la manœuvre pour voir comment on travaille eux (…) On est très attachés à la Ligue 2 et on va travailler dès lundi matin pour voir comment on va exposer cette Ligue 2. On travaille pour que tout soit réglé dès la semaine prochaine », a indiqué le directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal+