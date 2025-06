TV ‍: 15 euros pour 8 matchs, la nouvelle chaîne sera un fiasco

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Après la rupture de son contrat avec DAZN, la Ligue de Football Professionnel va créer sa propre chaîne pour diffuser la Ligue 1. Mais sans accord avec beIN Sports, qui conserve un match par journée, le projet de l’instance risque d’échouer.

Sans diffuseur classique à partir de la saison prochaine, la Ligue 1 avance sans la moindre certitude. Les recettes en droits TV dépendront de la réussite de la nouvelle chaîne créée par la Ligue de Football Professionnel. Et pour le moment, Pierre Ménès n’est pas très optimiste pour le projet de l’instance. En cause, l’impossibilité de réunir l’intégralité des neuf matchs par journée sur un seul et même abonnement.

Pierre Ménès pessimiste

« On s'oriente vers un package à une quinzaine d'euros pour huit matchs sur neuf puisque pendant encore un an, beIN Sports garderait son match. Ce qui est déjà en soi une connerie, a lâché le journaliste sur sa chaîne YouTube. Parce qu'on le sait, si beIN garde son match, ça veut dire qu'il faut deux abonnements pour suivre l'intégralité de la Ligue 1. Et ça, je pense qu'il y a quand même des cerveaux à peu près en état de marche qui ont compris que ça ne fonctionnait plus. Mais non. »

« C'est aussi pour ça que ce serait bien que Canal+ s'entende avec beIN, a encouragé l’ancien chroniqueur du CFC. Canal+ verse quand même 250 millions d'euros par an à beIN et a donc son mot à dire sur ce que fait beIN. C'est encore quelque chose que je ne comprends pas. Là beIN paye 78 millions d'euros pour un match, et ils paieraient 100 millions d'euros si les clubs acceptaient de faire de la pub pour Visit Qatar. Aujourd'hui, tu mets 300 millions d'euros et tu récupères tout le championnat. En faisant un effort assez minime, tu peux récupérer la mise. »

« Mais pour l'instant, on s'oriente vers une nouvelle chaîne créée de toutes pièces, avec une nouvelle rédaction, avec huit matchs sur neuf, pour 15 balles par mois. Donc autant dire que c'est déjà voué à l'échec. Personne ne va arrêter son IPTV pour filer 15 balles et ne pas avoir l'intégralité du championnat. C'est dommage et extrêmement inquiétant », a prévenu Pierre Ménès, persuadé que la Ligue ne mettra pas un terme au piratage de cette manière.