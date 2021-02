TV : Canal+ a tout racheté, les premiers chiffres tombent

Dans : Ligue 1.

Ce jeudi soir, Canal+ a officiellement récupéré la totalité des droits TV de la Ligue 1 jusqu’à la fin de cette saison 2020-2021.

En attendant un prochain appel d’offres l’été prochain, pour attribuer les lots sur la période 2021-2024, le feuilleton des droits TV est refermé pour cette saison. Puisque ce jeudi, la LFP a annoncé que Canal+ va récupérer l’ensemble des matchs de la L1 en exclusivité à partir de la 25e journée, soit la semaine prochaine. Une sortie de crise qui va convenir à tout le monde. Surtout qu’au final, C+ va honorer ses échéances initiales, en plus d’un bonus de 35 millions d’euros. C’est en tout cas l’information révélée par Christian Ollivier. « Canal réglera toutes ses échéances plus 35 millions, soit 200 millions jusqu’à la fin de la saison. Une victoire magistrale pour le Groupe Canal. Une tentative de sortie par le haut pour la LFP. Réactions mitigées des membres du CA. Au final -49% de ressources pour la L1, et -41% de ressources pour la L2 sur cette saison », a expliqué le journaliste de RTL sur Twitter.

Au final, les clubs français vont donc limiter la casse. Car même si le fameux milliard d’euros s’est envolé en fumée, la Ligue va quand même toucher près de 600 millions d’euros de droits TV nationaux pour cette saison. Puisqu’en plus des 368 ME déboursés par Canal, la LFP a reçu 208 ME de la part de Mediapro en tout début de saison, alors que Free va honorer son contrat à hauteur de 42 ME. Des chiffres auxquels il faut ajouter la pénalité de 100 ME que la Ligue a infligé à Mediapro en décembre dernier. Un moindre mal pour la L1 en cette période de crise… Désormais, la LFP devra faire son maximum pour réussir le prochain appel d’offres, avec peut-être l’arrivée en force d’Amazon, en plus de Canal+ et beIN Sports.