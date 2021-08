TV : Canal+ a bien payé 68 millions pour la Ligue 1 !

Dans : Ligue 1.

Quelques mois après avoir annoncé que la Ligue 1 sur Canal+ c'était fini, la chaîne du groupe Bolloré diffusera ce samedi soir sur C+ Sport le match Troyes-PSG. Et afin de respecter une décision de justice, Maxime Saada a signé un chèque de 68 millions d'euros à Vincent Labrune.

Le 11 juin dernier, après l’annonce par la Ligue de Football Professionnel que c’est Amazon qui récupérait 80% des droits de diffusion de la Ligue 1 à la télévision, la direction de Canal+ avait affiché sa colère. Après l'échec du choix de Mediapro en 2018, Canal+ regrette la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) de retenir aujourd'hui la proposition d'Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques CANAL+ et beIN Sports. Canal+ ne diffusera donc pas la Ligue 1 », annonçait la chaîne dirigée par Maxime Saada. Mais ce que le patron de C+ ne savait pas, c’est que la justice allait finir par ne pas lui laisser ses choix, le tribunal de Nanterre ordonnant jeudi à ce dernier de produire et diffuser les deux matchs par journée de Ligue 1 payés à BeInSports dans le cadre d’un contrat liant les deux médias.

C’est donc sur C+ Sport que seront diffusées ces deux rencontres par journée de championnat, à commencer ce week-end par Troyes-PSG et Metz-Lille. Mais dans la foulée de cette décision de justice, Maxime Saada a aussi été contraint de sortir son carnet de chèques, car il devait régler sans délai la première échéance du contrat avec la Ligue de Football Profession, à savoir 68 millions d’euros TTC. Et Canal+ a bien adressé ce paiement tant attendu par les clubs de Ligue 1, mais il faut dire que la chaîne du groupe Bolloré avait tout intérêt à le faire. En effet, le tribunal avait fixé à 1 million d’euros par jour de retard les indemnités que devrait payer le diffuseur s’il ne s’exécutait pas.