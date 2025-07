TV ‍: Bolloré maltraité, Canal+ se venge encore

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

La saison de Ligue 1 lancera les hostilités le 16 août prochain et la question des droits TV reste sur la table. Après le retrait de Canal + dans le projet de distribution de la chaîne de la LFP, Éric di Meco prend la défense de Maxime Saada, patron de la chaîne cryptée.

Les droits TV n’ont pas fini de faire débat en Ligue 1. La chaîne créée par LFP Média doit voir le jour et la distribution n’est pas encore connue. Après de longues discussions avec Canal +, la Ligue de football professionnel pensait avoir trouvé un accord. Mais récemment, Maxime Saada, le patron de Canal + a confirmé le retrait de la chaîne cryptée. Canal avait proposé 100 millions d’euros pendant que la LFP en demandait le double. Le prix de l’abonnement a également pesé dans la balance. Dans l’émission Rothen s’enflamme, Eric di Meco a pris la défense de la chaine dirigée par Vincent Bolloré dans cette histoire.

Vincent Labrune, un frein ?

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille comprend pourquoi le groupe Canal ne veut pas s’impliquer dans ce projet de chaîne. Maxime Saada n’a pas la mémoire courte selon lui. « On ne peut pas nier que monsieur Saada est un grand chef d’entreprise. Et lui, il est là pour défendre son entreprise. Et on ne peut pas non plus reprocher à un chef d’entreprise d’avoir de la mémoire. Vu comment ils ont été traités alors qu'ils ont été l’argentier du football pendant des années, » explique-t-il avant d’ajouter. « Le premier remerciement, ça a été de les faire dégager dès que des Espagnols ont mis quatre sous de plus sans regarder le projet final. Et derrière quand ils ont recraché au pot parce qu’ils avaient pris une carotte, ils se sont fait escroquer sur les deux matchs qu’ils ont payé plus cher que les huit autres, » détaille-t-il. Le vainqueur de la Ligue des champions 1993 précise également que la présence de Vincent Labrune peut être un frein à la négociation. « La bonne chose déjà, c’est monsieur Nicolas De Tavernost qui a réussi à les mettre autour de la table. S’ils pensent que ce n’est pas bon pour eux et peut-être que la présence de Vincent Labrune est un problème dû au fait que Canal + revienne, » explique-t-il. Le temps commence à presser pour la LFP alors que la saison reprend dans un mois.