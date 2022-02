TV : BeinSports en faillite à cause de la Ligue 1 et de Canal+ ?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ et BeInSports avaient rendez-vous cette semaine devant un tribunal. Le jugement de cette affaire qui oppose les deux chaînes sera rendu le 31 mars et la LFP tremble déjà.

Après le retrait de Mediapro, et l’attribution de 80% des droits de la Ligue 1 à Amazon Prime Video, qui fait très bien le job, les clubs de l’élite pouvaient dormir tranquille, ou du moins nettement mieux que l’an dernier. Mais, cela n’est plus le cas, puisque jusqu'au 31 mars prochain la peur sera grande de voir ce bel équilibre s’écrouler une nouvelle fois. Pourquoi ? Et bien c’est simple. Canal+ réclame toujours que le contrat de sous-licence payé à BeInSports pour diffuser deux matchs de Ligue 1 par journée de championnat soit annulé ou du moins rendu à BeIn. Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les deux chaînes, le dossier passait mercredi devant la Cour d’Appel de Versailles. Dans un premier temps, le tribunal de commerce de Nanterre avait donné raison au groupe qatari, qui estimait que Canal+ devait continuer à lui payer 332 millions d’euros par saison pour diffuser ces fameux deux matchs achetés en 2018 au plus fort de la concurrence avec Mediapro. Mais du côté de Canal+, on estime que ce montant ne correspond plus à la réalité du marché, Amazon ayant payé moins que cela pour donner 8 matchs par journée de Ligue 1. Et donc la chaîne de Maxime Saada a fait appel.

Canal+ ne veut plus être le dindon de la farce des droits TV en Ligue 1

Maxime Saada : "Je ne suis pas certain que la Ligue 1 soit sur Canal+ l'année prochaine" https://t.co/hpUhbAI2b9 pic.twitter.com/buxJObZStW — puremedias.com (@puremedias) June 10, 2021

Tout ce petit monde s’est retrouvé devant le tribunal de Versailles, et l’avocat de BeInSports a été très clair. Si la justice donne raison à Canal+ et contredit le premier jugement, il est clair que la chaîne qatarie ne pourra pas payer les 332 millions d’euros du contrat, car elle n’a pas du tout la trésorerie pour cela comme l'a indiqué son avocat. Autrement dit, BeInSports disparaîtra des écrans français si Canal+ obtient gain de cause, ce qui ne ferait pas les affaires de la Ligue de Football Professionnel. L’avocat de la LFP l’a reconnu, si les juges « rendent » les droits à BeinSports, le football tricolore pourrait s’écrouler aussi. « Ce scénario, pour la Ligue de football professionnel (LFP), c'est un scénario catastrophe. Le football s'effondrerait, car il ne s'est toujours pas remis de la faillite de Mediapro et de la crise sanitaire », a reconnu Maître Yves Wehrli. De son côté, Canal+ n’en démord, payer autant d’argent pour deux matchs est totalement honteux. « Canal+ paye 332 millions d'euros pour deux matches par journée quand Amazon paye 250 millions pour huit matches par journée, dont les dix meilleures affiches. Les conséquences pour Canal+ sont incommensurables, elle est en incapacité de valoriser ses droits », fulminent les avocats de la chaîne du groupe Bolloré. Le jugement sera rendu le 31 mars et d'ici là, chacun des camps va croiser les doits faut de croiser les droits, même si selon certains spécialistes les chances sont faibles de voir la cour d'appel inverser la première décision.