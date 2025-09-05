TV ‍: BeIN Sports rappelle qui paye pour le football français

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Deuxième diffuseur du championnat de France cette saison, beIN Sports a confirmé être en guerre avec la Ligue de Football Professionnel à propos de la diffusion de son match de chaque journée de L1.

Pour le lancement de sa nouvelle plateforme Ligue 1+, la LFP a un temps espéré proposer 100% des rencontres du championnat de France à ses nouveaux abonnés. Mais faute d’accord avec la chaîne qatarie et surtout parce que beIN offre 78,5 millions d'euros comme seul revenu garanti à la LFP après la fin du contrat avec DAZN, la Ligue a décidé de laisser le match du samedi 17 heures à son partenaire historique. Sauf que les relations entre les deux parties sont loin d’être fluides, sachant que la chaîne qui compte 2,5 millions d'abonnés est en conflit judiciaire avec LFP Media à cause de la rigidité de la programmation de son affiche de L1. De base, beIN dispose du choix 1 ou du choix 2 en alternance, mais se voit dans l'incapacité de diffuser plus de huit fois le club même dans la saison, sans avoir la possibilité de diffuser deux fois la même équipe de suite. Des contraintes qui ne plaisent pas aux Qataris, qui réclament donc 29 ME d'indemnités à LFP Media devant le tribunal des activités économiques de Paris, après avoir échoué à trouver un arrangement à l'amiable. Ce qui met Florent Houzot en furie.

« Nous jugeons les contraintes de programmation trop importantes »

📺⚽️ « Concrètement, sur les sept premières journées de L1, nous avions trois choix 1 et quatre choix 2, j'ai exercé trois premiers choix mais pour les quatre autres, je n'ai jamais eu un vrai deuxième choix mais un choix 3, un choix 4 et un choix 5. C'est cela qu'on conteste. » https://t.co/DNKuakgQxA — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) September 4, 2025

« C'est une affaire qui rentre sur le terrain judiciaire. Nous jugeons les contraintes de programmation trop importantes, ce qui nous empêche de choisir un véritable choix 1 ou un véritable choix 2. L'année dernière, DAZN était engagé contractuellement et n'est plus là aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous remettons en question ces contraintes. Concrètement, sur les sept premières journées de L1 programmées, nous avions trois choix 1 et quatre choix 2, j'ai exercé trois premiers choix mais pour les quatre autres, je n'ai jamais eu un vrai deuxième choix mais un choix 3, un choix 4 et un choix 5. C'est cela qu'on conteste et c'est tout à fait légitime. Aujourd'hui, il n'y a plus que beIN Sports qui paye près de 120 ME de droits par saison à la Ligue pour un match de L1 et l'intégralité de la L2 et aux clubs », a lancé, lors de la conférence de presse de rentrée de beIN, le directeur de la rédaction, qui a tenté de mettre la pression sur la LFP en ne versant que 14 des 18 ME prévus pour la première échéance de paiement.