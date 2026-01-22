TV : Auxerre - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Histoire de parfaitement lancer la 19e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse de l’AJ Auxerre pour tenter de récupérer provisoirement la place de leader à Lens.
Quelle heure pour Auxerre - PSG ?
Défait à deux reprises lors de ses trois derniers matchs, entre une élimination de la Coupe de France face au PFC (0-1) et un revers difficile à digérer contre le Sporting en Ligue des Champions mardi (1-2), le club de la capitale française veut chasser les mauvais esprits. Pour cela, le PSG
n’aura pas d’autre choix que de battre Auxerre
. Cette rencontre entre l’AJA et Paris se disputera ce vendredi 23 janvier à 20h00
au Stade de l'Abbé-Deschamps. L’arbitre sera Mathieu Vernice.
Sur quelle chaîne suivre Auxerre - PSG ?
Ce premier match du week-end en L1 entre l’AJA et le PSG
sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+
ce vendredi soir, à 20h et non pas 21h comme cela est normalement le cas dans cette case habituelle.
Les compos probables de Auxerre - PSG :
Avant-dernier avec six points de retard sur le premier non-relégable, à savoir Nice, Auxerre
connaît une saison très difficile. Pas encore vainqueur depuis le début de l’année 2026, l’AJA n’a gagné qu’un seul match depuis la fin du mois de septembre. Autant dire que l’heure est déjà grave avant d'accueillir Paris. Dans un besoin urgent de points, Auxerre tentera de faire de son mieux contre le champion en titre pour pourquoi créer la surprise. Lors de cette rencontre, Christophe Pelissier fera sans Sierralta.
La compo probable d’Auxerre : Leon - Sy, Senaya, Diomande, Akpa, Oppegard - Ahamada, El Azzouzi, Danois - Sinayoko, Casimir.
Deuxième du championnat avec un point de retard sur le leader, Lens, le PSG
n’a pas le droit à l’erreur. Histoire de mettre la pression sur le RCL, qui jouera à Marseille samedi soir, Paris se doit de l’emporter du côté d’Auxerre. Mais pour ce match, Luis Enrique fera sans Ruiz, Hakimi, Nuno Mendes ou Neves.
La compo probable du PSG :
Chevalier - Zabarnyi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez - Mayulu, Vitinha, Zaire Emery - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
23 janvier 2026 à 20:00
Ligue 1