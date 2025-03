TV ‍: ASSE - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Déjà tout proche de remporter le titre de champion de France, le Paris Saint-Germain veut poursuivre sa très bonne dynamique du côté de Saint-Etienne.

Quelle heure pour ASSE - PSG ?

Tout simplement imbattable sur la scène nationale depuis le début de la saison, le club de la capitale française a maintenant un objectif clair : finir la saison en étant invaincu en L1. Pour cela, le PSG va devoir se montrer sérieux à tous les matchs. À commencer par cette rencontre contre l’ASSE. Ce match entre Saint-Etienne et Paris se jouera ce samedi 29 mars à 19h00 au Stade Geoffrey-Guichard. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre ASSE - PSG ?

Même si la 27e journée de Ligue 1 proposera d’autres belles affiches comme Strasbourg - Lyon, Monaco - Nice ou Lille - Lens, cette rencontre entre Sainté et Paris, deux clubs historiques du championnat, sera intéressante à suivre. Ce match sera diffusé sur DAZN.

Les compos probables de ASSE - PSG :

En attendant de savoir s’ils vont gagner leur match à Montpellier sur tapis vert, les Stéphanois ont clairement besoin de points dans la course au maintien. Avant-dernier du championnat avec trois points de retard sur le premier non-relégable, Sainté n’a plus gagné depuis début janvier et reste sur neuf matchs sans succès. Autant dire que les Verts vont devoir réaliser un véritable exploit contre le PSG pour faire un pas vers le maintien. Pour ce match, Eirik Horneland fera sans Boakye (blessé), Bernauer ou Miladinovic (suspendus).

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur - Maçon, Nade, Abdelhamid, Petrot - Bouchouari, Ekwah, Tardieu - Cardona, Stassin, Davitashvili.

Leader de la L1 avec 19 points d’avance sur l’OM, Paris peut devenir champion dès ce week-end en cas d’un concours de circonstances. Si le trophée en championnat est promis à Paris, le club parisien veut poursuivre sa belle série avant d’aborder la suite de sa saison, avec notamment une demi-finale de Coupe de France à jouer contre Dunkerque la semaine prochaine. Motivé à l’idée de ne pas perdre de la saison sur le sol national, le PSG abordera donc cette rencontre contre Sainté avec beaucoup d’envie. Pour ce match post-trêve internationale, Luis Enrique fera sans Lee ou Mayulu.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes - Zaire Emery, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola.