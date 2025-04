TV ‍: ASSE - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Après l’Europa League jeudi du côté de Manchester United, l’Olympique Lyonnais va vite retrouver la Ligue 1 avec un alléchant derby à disputer sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne ce week-end.

Quelle heure pour ASSE - OL ?

Le derby entre Saint-Etienne et Lyon est l’un des matchs les plus attendus de la saison au sein du championnat de France. Et après la victoire lyonnaise à l’aller, ce derby retour entre les deux meilleurs ennemis du football français se jouera ce dimanche 20 avril 20h45 au Stade Geoffroy-Guichard. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre ASSE - OL ?

Comme toutes les grandes affiches du dimanche soir en Ligue 1 cette saison, ce derby entre l’ASSE et l’OL sera diffusé sur l’antenne de DAZN.

Les compos probables de ASSE - OL :

Dangereusement installé dans la zone rouge de la Ligue 1, avec cinq points de retard sur le premier non relégable et trois sur le barragiste, Sainté n’a plus le droit à l’erreur dans ce sprint final. Pour tenter de sauver sa peau, les Verts vont devoir sortir un gros match contre les Gones dimanche dans le Chaudron. Lors de cette rencontre, Eirik Horneland fera sans Boakye, Cornud ou Maçon.

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur - Appiah, Bernauer, Nadé, Petrot - Bouchouari, Ekwah, Moueffek - Cardona, Stassin, Davitashvili.

Remonté à la quatrième place du championnat la semaine dernière avec son bon résultat à Auxerre (3-1), le club lyonnais veut garder son rythme pour rester dans les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, il va falloir ramener un bon résultat du court déplacement dans le Forez. À l’occasion de ce match, Paulo Fonseca sera privé de Nuamah.

La compo probable de l’OL : Perri - Kumbedi, Niakhaté, Mata, Tagliafico - Matic, Tolisso - Cherki, Almada, Mikautadze - Lacazette.