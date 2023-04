TV : Angers - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Pour lancer la 32e journée de Ligue 1, qui s'achèvera dimanche avec l’Olympico entre l’OL et l’OM, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse d’Angers.

Quelle heure pour Angers – PSG ?

Le premier contre le dernier, le choc des extrêmes du championnat de France aura lieu ce week-end entre Angers et Paris. Alors que le club angevin a un pied et demi en L2 et que le club de la capitale est maintenant tout proche du titre, ce match sera quand même intéressant à suivre. La rencontre se jouera ce vendredi 21 avril à 21 heures au Stade Raymond Kopa, elle sera arbitrée par Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Angers – PSG ?

Comme chaque match du début de journée, ce SCO - PSG sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et son consultant Jimmy Briand.

Angers / PSG ce vendredi à 21h sur Prime Video pour la J32 de L1.

Commentaires : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Jimmy Briand pic.twitter.com/U089iYbPWQ — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 19, 2023

Les compos probables de Angers – PSG :

Dernier de L1 avec 17 points de retard sur le premier non-relégable, Angers est pratiquement assuré de descendre en L2 la saison prochaine. Mais tant que rien n’est fait mathématiquement, le club angevin va continuer d’y croire un peu. Sauf que pour cela, il faudra battre le PSG. Un énorme exploit, sachant qu’Angers n’a gagné qu’un seul match de L1 depuis octobre, qu’Alexandre Dujeux tentera de réaliser sans Bentaleb, Diony, Kalla, Salama, Capelle, El Melali, Sabanovic ou Ghoulam.

👥 Les 20 Angevins retenus pour la réception du @PSG_inside, demain à 21h. pic.twitter.com/N4k3ocQiw1 — Angers SCO (@AngersSCO) April 20, 2023

La compo probable d’Angers : Bernardoni - Valery, Blazic, Hountondji, Bamba, Kalumba - Mendy, Abdelli - Hunou, Niane, Sima.

Solide leader de L1 avec huit points d’avance sur l’OM grâce à sa belle victoire contre Lens la semaine passée, le PSG n’a plus qu’à assurer le coup pour remporter le titre de champion. Pour cela, Paris devra gagner à Angers. Une rencontre lors de laquelle Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Verratti. Kimpembe, Neymar, Mukiele, Renato Sanches et Nuno Mendes sont par contre forfaits.

🆗📄 Le groupe parisien retenu pour le déplacement à Angers ce vendredi. ⤵️#SCOPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 20, 2023

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Danilo, Bernat - Verratti, Ruiz, Vitinha - Mbappé, Messi.