TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le championnat de France retrouvera ses droits ce week-end avec un premier match important entre Angers et l’Olympique de Marseille.

Quelle heure pour Angers - OM ?

La Ligue 1 est de retour ! Après la trêve internationale, le championnat de France reprendra ce vendredi 30 septembre à 21 heures avec la rencontre entre le SCO d’Angers et l’Olympique de Marseille. Un match qui se jouera au Stade Raymond-Kopa et qui sera arbitré par Johan Hamel.

⏳ 𝐉-𝟐 avant le retour de la @Ligue1UberEats 👀 pic.twitter.com/jF0nU37W0x — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 29, 2022

Sur quelle chaîne suivre Angers - OM ?

Comme tous les matchs du vendredi soir, cette partie entre les Angevins et les Phocéens se jouera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Smail Bouabdellah et Mathieu Bodmer seront aux commentaires, alors que David Astorga sera en bord terrain. La présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Benoît Cheyrou.

Angers / OM ce vendredi à 21h sur Prime Video en L1.

Commentaires : @SmaBouabdellah et @BODMERmathieu.

Bord terrain : D. Astorga

Présentation : @ThibaultLeRol et B. Cheyrou. pic.twitter.com/BiQOmEQ8uc — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) September 29, 2022

Les compos probables de Angers - OM :

Sorti de la zone rouge grâce à deux victoires de suite contre Montpellier et Nice, le SCO espère poursuivre sa bonne dynamique face à un cador de la L1. Mais pour réussir sa mission, Gérald Baticle devra quand même composer sans Diony, mais avec Amadou et El Melali.

👥 𝑳𝑬 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷𝑬



Voici les 𝟮𝟬 𝗔𝗻𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝘀 convoqués pour affronter l’@OM_Officiel demain à 21h 👊



🤝 Première convocation cette saison pour 𝑰𝒃𝒓𝒂𝒉𝒊𝒎 𝑨𝒎𝒂𝒅𝒐𝒖 et 𝑭𝒂𝒓𝒊𝒅 𝑬𝒍 𝑴𝒆𝒍𝒂𝒍𝒊 ! pic.twitter.com/npcS63szAA — Angers SCO (@AngersSCO) September 29, 2022

La compo probable d’Angers : Fofana - Valery, Hountondji, Blazic, Doumbia - Mendy, Bentaleb - Ounahi, Hunou, Boufal - Sima.

Encore et toujours invaincu en L1 cette saison, Marseille ambitionne de suivre le PSG le plus longtemps possible dans la course au titre. Pour cela, un bon résultat à Angers est espéré, surtout pour prendre de la confiance avant d’affronter le Sporting en Ligue des Champions la semaine prochaine. Pour ce match de championnat, Igor Tudor aura un beau groupe à sa disposition, sans Bailly ou Tavares.

La compo probable de l’OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Kaboré - Guendouzi, Alexis Sanchez, Harit.