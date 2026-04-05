TV : Angers - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Plongé dans une période très compliquée, l’Olympique Lyonnais va tenter de remettre la machine en route face au SCO Angers ce week-end pour la reprise de la Ligue 1.

Quelle heure pour Angers - OL ?

Qui dit fin de la trêve internationale du mois de mars, dit retour du football de clubs, avec notamment la 28e journée de Ligue 1. Celle-ci sera remplie de jolis matchs, comme cet Angers - Lyon. Une rencontre importante pour les Gones dans la course au podium. Ce match se jouera ce dimanche 5 avril à 15h00 au Stade Raymond-Kopa. L’arbitre sera Ruddy Buquet.

Sur quelle chaîne suivre Angers - OL ?

Ligue 1+. Comme la plupart des matchs de Lyon cette saison, cette rencontre face au SCO à Angers sera diffusée sur l’antenne de

Les compos probables de Angers - OL :

Pratiquement sauvé, avec 10 points d’avance sur le barragiste auxerrois à sept journées de la fin de la saison, le SCO traverse une période compliquée. Depuis la mi-février, Angers n’a effectivement remporté qu’un seul match pour cinq défaites lors des six dernières journées. Autant dire que le club de l’Anjou envisage de montrer un meilleur visage pour finir la saison en beauté. Pour cela, quoi de mieux qu’une bonne prestation contre Lyon ? Pour ce match, Alexandre Dujeux devra composer sans Arcus, Ekomie, Peter ou Zinga.

La compo probable d’Angers : Koffi - Raolisoa, Camara, Lefort, Hanin - Belkebla, Van den Boomen - Belkhdim, Mouton, Sbai - Koyalipou.

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Éliminé de toutes les compétitions, comme l’Europa League ou la Coupe de France, l’OL n’a plus que le championnat à jouer pour sauver sa saison. Plongé dans une spirale très négative pour un club qui joue l’Europe, avec huit matchs de suite sans la moindre victoire, Lyon ambitionne clairement de retrouver le chemin de la victoire contre Angers dimanche. Tout cela pour rester dans la course au podium, sachant que l’OM a deux points d’avance. Pour ce match, Paulo Fonseca fera sans Fofana, Himbert, Kamara ou Tagliafico.

La compo probable de l’OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Abner - Mangala, Tolisso - Endrick, Merah, Moreira - Sulc.