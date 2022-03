TV : A quoi joue Amazon avec le football français ?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Diffuseur de la Ligue 1 depuis cet été, Amazon a sauté sur l’occasion de récupérer des droits TV à un prix extrêmement abordable.

Pour rappel, Amazon a récupéré les droits TV de la Ligue 1 laissés vacants par Mediapro, ce qui permet au géant du e-commerce américain de diffuser huit matchs du championnat de France par journée en payant moins cher que Canal +, qui ne diffuse de son côté… que deux matchs. L’opportunité était trop belle pour Amazon, mais le choix de la LFP de confier les droits TV laissés vacants par Mediapro à Amazon pour un prix réduit a logiquement mis Canal + en rogne. Et en se fâchant avec son diffuseur historique, la Ligue de Football Professionnel présidée par Vincent Labrune a commis une grave erreur selon le spécialiste Pierre Maes.

Amazon jusqu'en 2024... et ensuite ?

« Je pense que la Ligue a fait une énorme erreur en acceptant de voir Amazon payer le tiers de ce que payait Mediapro et de, parallèlement, se fâcher avec ses deux autres clients, à savoir Canal+ et Free » a analysé le spécialiste des droits TV sur l’antenne de RMC avant de poursuivre. « Après voilà, on a acté une diminution de moitié des droits mais maintenant qu'est-ce qu'il va se passer pour l'après 2024 ? Tout le monde dit à l'international qu'Amazon est extrêmement opportuniste. Ils ont acheté les droits car ils n'étaient pas chers. Il faut savoir qu'Amazon en France, c'est le seul pays où ils font une activité de télévision en péage. Partout ailleurs où ils achètent du sport, il est intégré dans Amazon Prime sans devoir payer un supplément. Par exemple, ils ont un soir de Ligue des Champions en Allemagne ou en Italie et avec ton abonnement Prime à 5 ou 6€ par mois, vous y avez le droit. En France, c'est le seul pays où on doit payer » a-t-il analysé, en se posant un certain nombre de question sur l’avenir des droits TV de la Ligue 1 à l’horizon 2024, lorsque ceux-ci seront remis en jeu.