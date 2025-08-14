TV ‍: A quelle heure et sur quelle chaîne voir Rennes - OM ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La Ligue 1 est enfin de retour et les hostilités sont lancées avec une grosse affiche entre Rennes et l'OM ce vendredi au Roazhon Park pour entamer cette nouvelle saison et cette première journée du championnat.

Quelle heure pour Rennes - OM ?

Ca y est, la Ligue 1 est enfin de retour. Et on pouvait difficilement rêver d'une si belle affiche pour ouvrir cette saison que ce match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Les hommes de Roberto De Zerbi, vainqueurs en Bretagne la saison dernière (1-2), espèrent renouveler leur exploit pour débuter la saison du bon pied. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h45 ce vendredi.

Sur quelle chaîne suivre Rennes - OM ?

Qui dit nouvelle saison dit également nouveau diffuseur pour la Ligue 1 en 2025-2026. Il va falloir prendre l'habitude désormais de suivre les matchs sur la nouvelle chaîne Ligue1+. Ce sera le cas pour ce Rennes - OM, qui sera donc le premier match diffusé par la chaîne éditée par LFP Media. La prise d'antenne sera effective environ 1h30 avant le coup d'envoi de ce match qui sera commenté par le duo phare de la chaîne, composé de Xavier Domergue et de Benoît Cheyrou.

Les compos probables de Rennes - OM :

Du côté de Rennes, les recrues offensives tardent à arriver et Habib Beye va devoir composer son onze de départ avec cette problématique contre l’OM. Le jeune Meïté devrait avoir ses faveurs et pourrait être épaulé par Blas. La défense et le milieu auront en revanche de l’allure, avec les présences de Frankowski, Cissé, Rongier ou encore Jacquet. Brassier est en revanche très incertain et pourrait être remplacé par Faye au poste de défenseur central gauche.

Le onze probable de Rennes : Samba, Rouault, Jacquet, Faye, Frankowski, Cissé, Rongier, Fofana, Merlin, Blas, Meïté

👉 #SRFCOM : les informations pratiques ℹ️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 13, 2025

A l’OM, c’est la suspension de Facundo Medina qui pose problème. Le défenseur argentin, recruté à Lens cet été, a été excellent en préparation. Son absence va profiter à CJ Egan-Riley, lui aussi performant durant les matchs amicaux et qui sera sans doute associé à Leonardo Balerdi dans l’axe. Au milieu de terrain, une autre recrue va démarrer : Angel Gomes, attendu aux côtés de Rabiot et Hojbjerg. En attaque, une incertitude plane entre Aubameyang et Gouiri mais la tendance est à une titularisation de l’ancien Rennais au Roazhon Park.

Le onze probable de l’OM : Rulli, Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Garcia, Hojbjerg, Gomes, Rabiot, Rowe, Greenwood, Gouiri