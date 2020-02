TV : 90 € par mois, la Ligue 1 le vaut bien estime la LFP

Dans : Ligue 1.

Avec l’arrivée de Mediapro, la facture des amateurs de football va encore grimper. Une augmentation justifiée selon la Ligue de Football Professionnel.

A partir de la saison prochaine, un abonnement supplémentaire sera nécessaire pour suivre la Ligue 1. Rappelons que le nouveau diffuseur Mediapro s’est offert les principaux lots et proposera huit rencontres à chaque journée de championnat. Les plus déterminés s’ajouteront donc une charge de 25 euros par mois, en plus des autres chaînes Canal + (au moins 20 euros), beIN Sports (15 euros) et RMC Sport (25 euros) s’ils souhaitent regarder les autres compétitions.

« Pourquoi ce serait moins cher en France ? »

En additionnant le tout, ça commence à faire beaucoup. Mais pas tant que ça si l’on en croit Didier Quillot. « Aujourd’hui, pour regarder du foot en Angleterre, c’est entre 70 et 80 euros, en Espagne c’est entre 80 et 90 euros, donc pour le client final, ceci paraît cher, mais c’est le prix que nos homologues européens font payer et je ne vois pas pourquoi ce serait moins cher en France », a comparé le directeur général de la LFP sur Europe 1, avant de prédire une baisse de prix grâce aux accords entre les diffuseurs.

« Canal + et beIN ont signé un accord donc on peut penser qu’il y aura un packaging de l’offre par Canal + et que les prix ne seront plus bons en juillet-août, a-t-il envisagé. On aura finalement des prix qui seront de l’ordre à mon avis de ce qui se fait aujourd’hui pour voir l’ensemble du foot, d’une cinquantaine d’euros. » Bien sûr, il s’agit d’une simple estimation à confirmer dans les prochains mois.