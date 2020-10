TV : 20 euros pour toute la Ligue 1 ? Le scandale Mediapro met la pression

Dans : Ligue 1.

L'échec de la chaîne Téléfoot est principalement provoqué par son tarif excessif. Mais un sondage prévient la LFP qu'empiler les abonnements n'est plus le bon choix pour la Ligue 1.

Pour les amateurs de football à la télévision, cette saison de Ligue 1 et des coupes européennes est un véritable cauchemar puisqu’il faut être abonné à Téléfoot, Canal+, RMC et même BeInSports si vous voulez la Ligue 2 et les championnats européens. De quoi amputer le budget familial, et faire réfléchir sur l’intérêt de passer du côté obscur de la force en prenant un abonnement à un service d’IPTV. En décidant de commercialiser pour 25 euros par mois son abonnement, Mediapro a clairement choqué pas mal de monde, car Téléfoot ne diffuse que 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en exclusivité. Afin d’en savoir plus sur la volonté des amateurs de football, RTL a fait réaliser un sondage concernant le prix maximum à mettre en place pour réussir à attirer un public maximum pour la Ligue 1. Et du côté de la Ligue de Football Professionnel, nul doute que l’on va regarder attentivement les résultats de ce sondage.

Interrogeant les amateurs de football à la télévision, Odoxa est clair, pour réunir le plus d’abonnés, il faut une offre ne dépassant pas 20 euros par mois pour toute la Ligue 1. « Seuls 5% de nos concitoyens sont des multi-souscripteurs, soit 2,5 millions de personnes. Ce vivier, le plus élevé possible, correspond aux prévisions qu’avait fait Mediapro pour assurer sa rentabilité. Mais il aurait fallu séduire l’intégralité de ce potentiel, un pari ambitieux. D’autant que dans ce marché restreint, les consommateurs ciblés n’ont pas un budget illimité. En moyenne, les Français qui regardent du football et sont prêts à payer pour, affirment qu’ils sont prêts à y consacrer 20 euros par mois. Même ceux qui sont déjà abonnés disposent d’un budget assez limité (25 euros), soit très exactement le montant de l’abonnement à Téléfoot », explique l’institut de sondage. Et si l’on regarde plus précisément les résultats, on voit que 54% de ceux qui regardent les matches ne veulent pas payer et se contentent des rares matchs en clair.