Turpin arbitre de PSG-OM, c'est la panique générale

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir prochain au Parc des Princes, le PSG reçoit l'OM pour un Classique très attendu en Ligue 1. Pour arbitrer cette rencontre spéciale, c'est Clément Turpin qui a été choisi.

Le PSG et l'OM s'opposeront dimanche prochain lors du Classique de Ligue 1 au Parc des Princes. Les deux formations voudront tirer leur épingle du jeu même si les Franciliens partiront largement favoris de la rencontre. Mais les hommes de Roberto De Zerbi croient en leur bonne étoile et en leur force collective. Surtout qu'il faudra réagir après un revers gênant face au RC Lens. Tous les détails compteront sans doute au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, notamment les décisions de l'arbitre. Un arbitre qui sera Clément Turpin. De quoi provoquer pas mal de réactions sur les réseaux sociaux.

Un arbitrage plus que jamais mis sous pression avant PSG-OM

En effet, à la suite de l'officialisation de Clément Turpin en tant qu'arbitre du Classique, les fans du PSG et de l'OM en ont profité pour donner leur avis. Et aucun ne parait satisfait sur X ... : « Bien joué au PSG pour sa victoire alors que le match n'a pas encore commencé » ; « L'OM va être avantagé mais bon on va quand même gagner » ; « Pénalty assuré pour l'OM alors » ; « Raison de plus pour ne pas regarder ce match sans buzz » ou encore « Turpin, il protège l'OM depuis qu'ils ont chouiné ça y est ils peuvent choisir l'arbitre ». Depuis quelque temps maintenant, l'arbitrage français est très critiqué. Clément Turpin ne manquera de pression sur les épaules avant le Classique et chacune de ses décisions sera scrutée de très près par les supporters des deux formations rivales. De quoi rajouter encore un peu plus de piquant même si les rapports de force s'annoncent un peu déséquilibrés.