Troyes - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Dans la foulée de sa victoire européenne, l'Olympique de Marseille doit repartir du bon pied en Ligue 1 lors de son déplacement à Troyes, qui lutte pour le maintien.

Quelle heure pour regarder Troyes - OM ?

Suite à sa belle qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa Conférence League jeudi à Qarabag, l’OM se déplacera au Stade de l’Aube de Troyes ce dimanche 27 février à 17h05. Cette rencontre sera arbitrée par François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre Troyes - OM ?

Une fois n’est pas coutume, ce match entre Troyes et l’OM sera co-diffusé sur les deux chaînes de la L1, à savoir Amazon et Canal+ Sport. Sur Prime Vidéo, Smaïl Bouabdellah et Jérôme Alonzo seront aux commentaires, Vincent Petitpez sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Saber Desfarges et Dominique Arribagé.

Les compos probables de Troyes - OM :

Aux portes de la zone rouge après les deux cartons reçus à Brest (1-5) et Rennes (1-4), l’ESTAC n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Pour éviter le pire en vue du mois de mars, le promu devra faire un bon résultat contre l’OM. Mais pour cette rencontre, Bruno Irles sera privé de plusieurs éléments comme Azamoum, Domingues, El Hajjam, Ripard ou Suk Hyun-Jun.

La compo probable de Troyes : Gallon – Kaboré, Salmier, Rami, Palmer Brown, Conte – Kouamé, Tardieu, Chavalerin – Baldé, Ugbo.

En danger dans la course à la deuxième place face à Nice depuis son revers face à Clermont au Vélodrome, l’OM se déplacera dans l’Aube avec la volonté de remporter les trois points de la victoire. Pour arriver à ses fins, Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe presque au complet, sans Balerdi.



La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye - Under, Payet, Bakambu.

Jorge Sampaoli (sur la relation Payet-Milik) :

« Quand on fait le onze, le collectif est plus important que chercher à absolument mettre deux joueurs sur le terrain, même si ce sont deux joueurs importants. Je pense que le meilleur poste de Dimitri Payet est celui de numéro 9 car il perd un peu ses capacités sur le côté. Milik est très important dans la finition. Le plus simple pour moi serait de mettre les « grands » noms sur le terrain, mais il y a un fonctionnement collectif à trouver (...) Je regarde tout ça pour faire le onze. Dans ma tête je ne pense pas à un seul joueur, mais on a un fonctionnement global. Je sais qu'après un mauvais résultat, on dira pourquoi je n'ai pas mis tel ou tel joueur. Je sais que je ne peux pas être d'accord avec tout le monde, mais j'essaye de faire un travail de manière honnête et professionnelle, avec le respect de l'endroit où je suis ».