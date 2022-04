Troyes : Des supporters sauvagement agressés à Nice !

Dimanche après-midi, Troyes s’est incliné de justesse sur la pelouse de l’OGC Nice, la faute à un but inscrit par Thuram dans le temps additionnel.

En bonne position dans la course au maintien avec deux points d’avance sur Saint-Etienne, actuel barragiste, Troyes pouvait compter ce dimanche sur le soutien d’une dizaine de supporters qui ont fait le long déplacement jusqu’à Nice. Mais dans la soirée, l’ESTAC s’est fendu d’un communiqué dans lequel le club de l’Aube a déploré l’agression de certains de ses supporters sur la route du retour après la défaite à Nice. « L’ESTAC a une pensée pour ses supporters ayant effectués le déplacement jusqu’à Nice, pour soutenir leur équipe et qui se sont lâchement faits agressés peu après le match. Le club condamne fermement tout acte de violence. Courage » s’est indigné l’ESTAC. Au lendemain des incidents, RMC a dévoilé les circonstances de ces terribles incidents.

🔝 Merci à nos supporters présents à Nice cet après-midi et ceux devant leur TV 🙏

Pour ceux qui n'ont pas vu le match, on va prendre le soin de vous faire un beau résumé vidéo avec toutes les occasions et tous les ralentis.

On lâchera rien la #TeamEstac ! #ObjectifMaintien 🔵⚪ pic.twitter.com/9NmtcMnTek