Trophée des champions ‍: L'OM pas très motivé contre le PSG

Avec la victoire du Paris Saint-Germain ce samedi soir en Coupe de France contre Reims (3-1), l’affiche du trophée des champions est désormais connue. Ce sera un bon vieux PSG-OM. La dimension financière ne devrait pas peser beaucoup par rapport à ce qui se fait à l'étranger.

Le Trophée des champions habitue depuis plusieurs saisons à voir le champion de Ligue 1 affronter son dauphin. Avec la domination du Paris Saint-Germain sur tous les tableaux, le suspense n’est pas élevée. Avec la victoire du club de la capitale ce samedi soir face à Reims en finale de la Coupe de France (3-1), l’affiche est dorénavant connue. C’est l’OM qui ira défier les hommes de Luis Enrique. Le lieu et la date ne sont pas encore connus également. Avec la Coupe du monde des clubs, le match n’aura pas lieu en début de saison. Pour rappel, le PSG s’était imposé lors de l’édition 2024 contre Monaco dans une édition s’étant déroulée à Doha lors du mois de janvier. Et pour connaitre les revenus potentiels de cette rencontre, le lieu doit être connu.

L’OM peut envisager 2 millions d’euros

Pour l’OM, cette affiche représente l’opportunité de glaner un trophée, mais en ce qui concerne le revenu généré, ce sera bien loin des quasiment 10 millions d'euros promis pour la SuperCoupe en Espagne et en Italie quand elle se déroule dans le Golfe. Si la somme dépend de l’endroit où le match est disputé, la fourchette ne sera pas bien élevée. Selon le média Sportune, en scrutant le gain des saisons précédentes, l’OM et le PSG devraient toucher entre un demi-million et deux millions d’euros, avec une somme moindre pour l'équipe défaite en finale. Avec les problèmes financiers que rencontre le football français, les revenus liés au trophée des champions seront tout de même à prendre notamment pour l’OM. Le club de la Cité Phocéenne a déjà assuré des revenus pérennes avec une qualification en Ligue des champions.