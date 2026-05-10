Toulouse-OL : Les compos probables

Dans le sondage y a le oui qui l emporte sérieux ? Vous êtes sérieux ? notre cellule de recrutement peut trouver mieux
D’accord avec toi! Ou dirons nous une option en attaque qui pourrait débloquer par sa taille des situations sur des équipes qui jouent défensif!
Je comprends pas ... Pourquoi s'obstiner a EVITER des anciens joueurs qui connaissent mieux que tout le monde l'environnement du club. OU EST STEVE MANDANDA ? par exemple...
L'OM fausse le championnat et va permettre au Havrede se maintenir. nicois et auxerrois, faut pas laisser passer ca.
La nouvelle génération Marocaine est totalement différente, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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