Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

L'OL ne pardonne pas à Textor ce transfert honteux

Faut pas pousser non plus , son pote a engranger du fric de l'OL Orel Mangala 11,5 (prêt de 6 mois) + 23,4 Moussa Niakhaté 31,9 Matt Turner 8 on a payé 75 M pour 1 joueur car les 2 autres sont partis en prêt en Angleterre et aux US MAIS les joueurs n'y sont pour rien