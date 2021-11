Thierry Henry prend un terrible coup de vieux

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Excellent depuis plus d’un an avec le FC Nantes, Randal Kolo-Muani attire la convoitise de nombreux clubs dans l’optique du prochain mercato. Il s'est confié sur ses modèles.

Il faut dire que le buteur de 22 ans sera libre de tout contrat à la fin de la saison, ce qui fait augmenter sa cote auprès des clubs européens. Un temps ciblé par l’OL ainsi que Rennes, Randal Kolo-Muani a de grandes chances de poursuivre sa carrière en Bundesliga, où plusieurs équipes le suivent. En attendant la fin de la saison, le buteur tricolore poursuit sa progression en Ligue 1 au FC Nantes. Et comme tous les attaquants, Randal Kolo-Muani a plusieurs modèles. Dans une interview accordée au site officiel de la Ligue de Football Professionnel, il a notamment lâché les noms de Luis Suarez, de Raheem Sterling et d’Anthony Martial. Mais ce sont les compliments de Thierry Henry qui l'ont obligé à se renseigner sur le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France sur Internet. Et pourtant, Titi n'est âgé que de 44 ans...

« Je ne me réfère pas à un joueur spécialement. J’aime beaucoup la combativité de Luis Suarez, la finesse d’Anthony Martial, les accélérations et les changements de rythme de Raheem Sterling. Kylian Mbappé, même si on a le même âge, j’aime la manière dont il excelle avec sa vitesse. J’essaye de prendre des touches un peu partout pour m’inspirer. Je me dis: 'S’ils le font bien, pourquoi pas moi ? '. Sur les propos de Thierry Henry à son sujet : Je suis directement allé voir des vidéos. J’ai pu voir que c’était un joueur très à l’aise techniquement. Ça m’a fait plaisir. J’aime dribbler et faire des feintes. Ce but face à Angers, c’est de l’instinct. Je suis vraiment un joueur collectif. Je vais penser à mes coéquipiers, à la dernière passe avant tout. Je ne suis pas un attaquant qui a faim de but, mais j’y travaille » a avoué Randal Kolo-Muani, auteur d’un début de saison timide avec seulement 3 buts. Un total faiblard qui ne reflète pas son importance pour Antoine Kombouaré à Nantes.