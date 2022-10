Tentative d’assassinat en Ligue 1, enquête ouverte !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Ajaccio recevait Clermont en Ligue 1, un match au cours duquel un incident a retenu l'attention de la police.

En effet, une enquête pour « tentative d’assassinat » a été ouverte le lundi 3 octobre par le parquet d’Ajaccio à la suite du match de Ligue 1 entre l’AC Ajaccio et Clermont, qui s’est déroulé dimanche à 15 heures. Selon les informations recueillies par France 3, un homme armé a été aperçu aux abords du stade François-Coty, quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre. Ce mardi, cet homme était toujours recherché et l’enquête a été confiée à la police judiciaire de Corse. Nicolas Septe, procureur de la République d'Ajaccio, s’est exprimé à ce sujet. « Un individu habillé en treillis militaire armé d'une arme longue a été vu aux abords du stade François Coty à 10h30. Il était à pied et a été mis en fuite par des témoins à proximité » a expliqué le procureur de la République d’Ajaccio.

Enquête ouverte pour des faits autour d'Ajaccio - Clermont

⏱ C'est terminé à Ajaccio où le Clermont Foot 63 s'impose au bout du suspense grâce à des réalisations d'Elbasan Rashani et Jodel Dossou dans les dernières minutes 🌋🌋🌋 #ACACF63 1-3 👊🔴🔵 pic.twitter.com/XGeis6vpkr — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 2, 2022

Après avoir ouvert une enquête pour tentative d’assassinat dans un premier temps, le parquet d’Ajaccio a requalifié les faits ce mardi en « tentative de violence avec arme, dans l’attente d’une contextualisation plus précise des faits par les services d’enquête ». Quoi qu’il en soit, cette information ne manquera pas d’inquiéter à Ajaccio, ce genre de fait ne devant évidemment pas se produire, que cela soit aux alentours des stades de Ligue 1 ou nulle part ailleurs. Pour rappel, dimanche, lors du multiplex de 15 heures, l’ACA s’est inclinée face à Clermont lors de la 9e journée de Ligue 1. Une défaite qui ne permet pas aux Corses de lancer leur saison, eux qui sont englués à la dernière place du classement avec seulement quatre points de retard, derrière Nantes, Reims, Brest et Strasbourg.