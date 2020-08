Téléfoot : Pierre Ménès privé de travail, il accuse

Dans : Ligue 1.

Téléfoot a connu un dimanche noir à cause d'un énorme bug. De quoi faire hurler les abonnés, mais ils ne sont pas les seuls à se plaindre de cette situation.

Si le week-end dernier, la Ligue 2 avait été victime d’un premier gros bug sur Téléfoot, puisque le match Clermont-Caen était passé à la trappe, avec aucune excuse ou geste de la part de la nouvelle chaîne, le dysfonctionnement de ce dimanche a fait plus de bruit. En effet, le multiplex et les matchs avec des clubs populaires comme l’ASSE, Nantes, Lille, Rennes ou bien encore Bordeaux sont tout simplement passés à la trappe. La raison, un bug d’un prestataire extérieur à Téléfoot. Et même si la chaîne a présenté ses excuses et promis une compensation, c’est peu dire que cela a hurlé sur les réseaux sociaux. Pierre Ménès, qui avait déjà torpillé Mediapro la semaine passée, a de nouveaux fait part de son mécontentement face à ce manque de sérieux du nouveau diffuseur choisi par la LFP.

Pour le consultant de Canal+, la LFP doit se fâcher. « Je vais attaquer ce premier post Ligue 1 de la saison avec des excuses. Celles de ne pas pouvoir parler de cinq des six matchs qui ont eu lieu dimanche. Eh oui mais, pour parler des matchs, le mieux c’est quand même de les voir. Or, j’ai fait partie des nombreuses victimes du problème informatique de Téléfoot. Et je ne m’en réjouis pas car ça m’empêche de faire mon travail correctement. Je ne ferai pas plus de commentaire à ce sujet, j’espère juste qu’une solution va vite être trouvée pour que le championnat de France ait la visibilité qu’il mérite, ce qui n’est absolument pas le cas en ce moment », balance, sur son blog, un Pierre Ménès qui bien évidemment plaide pour sa paroisse, à savoir Canal+. Du côté de la Ligue, il va tout de même falloir se faire entendre, le chèque encaissée il y a quelques semaines ne peut pas tout permettre à Téléfoot.