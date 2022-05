Tchouaméni met Monaco à la deuxième place

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 36e journée

Stade Pierre Mauroy

LOSC-Monaco 1-2

Buts : Gomes (69e) pour le LOSC ; Tchouaméni (42e, 75e) pour Monaco

Grâce à deux superbes buts d'Aurélien Tchouaméni, l'AS Monaco est venu gagner à Lille 2-1 pour prendre trois points précieux pour le podium. L'ASM est provisoirement deuxième de Ligue 1.

Favori face à un adversaire hors-jeu dans la course à l'Europe, l'AS Monaco venait confiant à Lille avec une série de sept succès d'affilée. Pourtant, c'est le LOSC qui était plus entreprenant en début de match. Weah ratait notamment une superbe occasion, esseulé dans la surface (12e) mais Nubel arrêtait sa tentative. Gudmundsson puis Bamba venaient donner des sueurs froides aux supporters monégasques. Monaco allait punir l'inefficacité lilloise. D'une frappe sèche de l'entrée de la surface, Tchouaméni trompait Jardim et plaçait les siens devant à la pause.

Le rythme était plus faible en seconde période mais on sentait l'ASM proche de tuer le match. Toutefois, les Lillois réagissaient et égalisaient grâce à une belle action individuelle d'Angel Gomes qui enroulait sa frappe dans le but de Nubel. Mais, Tchouaméni était dans un grand soir et, d'une magnifique frappe des 25 mètres, il éteignait un stade déjà bien terne. L'ASM prend la deuxième place à égalité avec l'OM. Le LOSC se morfond au dixième rang.