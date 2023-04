TV : OL - Rennes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Quatre jours après son élimination de la Coupe de France face à Nantes, l’Olympique Lyonnais va tenter de se relever en faisant un bon résultat contre Rennes.

Quelle heure pour OL – Rennes ?

La saison du club rhodanien s’est pratiquement terminée mercredi sur la pelouse du Stade de La Beaujoire. Sorti de la Coupe de France, le principal objectif de la saison de l’OL pour gagner un premier trophée depuis 2012 et retrouver la Coupe d’Europe, Lyon n’a maintenant plus que le championnat à jouer. À commencer par cette 30e journée face à Rennes. Une rencontre entre deux équipes malades qui se déroulera ce dimanche 9 avril à 13 heures au Groupama Stadium. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OL – Rennes ?

Placé à l’heure chinoise, ce choc entre Lyon et Rennes, deux clubs en dehors des clous dans la course à l’Europe, sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, Virginie Sainsily sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Samuel Ollivier et Corine Petit.

Les compos probables de OL – Rennes :

Neuvième de Ligue 1 à huit points du Top 5, Lyon joue clairement sa survie dans la course à l’Europe lors de ce match face à Rennes. Pour continuer à entretenir un maigre espoir et tenter de se racheter devant un public qui a prévu de boycotter cette rencontre, l’OL doit gagner. Mais pour remplir sa mission, Laurent Blanc sera privé de Gusto, Lovren et Sarr.

La compo probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Cherki - Lacazette, Barcola.

Tombé du Top 5 après sa défaite contre Lens la semaine dernière, le SRFC compte bien retrouver sa place dans les places européennes à l’issue de cette 30e journée. Pour cela, Rennes devra aller battre Lyon dans un Groupama Stadium qui sera presque vide. Pour ce rendez-vous contre son ancien club, Bruno Genesio devra composer sans Terrier, Truffert, Assignon ou Xeka.

La compo probable de Rennes : Mandanda - Traore, Omari, Wooh, Theate, Meling - Majer, Ugochukwu, Bourigeaud - Kalimuendo, Gouiri.