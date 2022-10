TV : Reims - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Invaincu cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, le Paris Saint-Germain tentera d’enchaîner sur la pelouse de Reims samedi et cela sans Lionel Messi, touché au mollet contre Benfica.

Quelle heure pour Reims – PSG ?

Placé entre deux matchs de Ligue des Champions compliqués contre le Benfica, cette partie entre Reims et le PSG sera importante pour Paris. Sous la pression de l’OM, deuxième à deux longueurs, le club de la capitale n’a pas le droit au faux pas cette saison. Autant dire que le PSG voudra gagner à Reims ce samedi 8 octobre à 21 heures au Stade Auguste-Delaune. Ce match sera arbitré par Pierre Gaillouste.

Sur quelle chaîne suivre Reims – PSG ?

Comme tous les matchs du samedi soir, ce rendez-vous entre Reims et Paris sera diffusé sur Canal+ Sport 360, une nouvelle chaîne spéciale lancée par le groupe Canal Plus cette saison.

Les compos probables de Reims – PSG :

Relégable avec sept points en neuf journées, Reims n’a plus gagné un match depuis le mois d’août. Autant dire que l’heure commence à être grave pour l’équipe d'Oscar Garcia, qui espère faire un petit exploit en faisant tomber le PSG pour la première fois de la saison devant son public. Mais pour cela, le SDR sera privé de Foket, Ito et Sierhuis.

La compo probable de Reims : Diouf – Gravillon, Agbadou, Abdelhamid – Van Bergen, Matusiwa, Cajuste, Locko – Flips – Ito, Balogun.

Auteur d’un super début de saison, le PSG veut poursuivre son sans faute en championnat pour garder son fauteuil de leader devant l’OM. Pour cette rencontre, Christophe Galtier fera sûrement un peu tourner son effectif, tout en devant composer avec les absences de Messi, Kimpembe, Mendes, Pembele, ou Renato Sanches.

Le groupe parisien pour #SDRPSG. 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 7, 2022

La compo probable du PSG : Donnarumma - Ramos, Kimpembe, Danilo - Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat - Ekitike, Mbappé, Neymar

Christophe Galtier (entraîneur du PSG)

« Le calendrier est infernal avec l'enchaînement des matches. Il y a eu la trêve internationale, seulement quatre joueurs ne sont pas partis en sélection, on a donc peu de temps de récupération. C'est la première fois en poules de Ligue des champions qu'il n'y a que six jours seulement entre les deux matches. Il y a beaucoup de choses autour des joueurs pour prévenir la fatigue, les problèmes musculaires, ils sont bien entourés aussi de leur côté. Mais cet enchaînement est dangereux pour l'état physique des joueurs. Les joueurs peuvent se dire : "Oh si je suis blessé maintenant je ne vais pas aller à la coupe du monde"... Tout le monde a cela en tête, tous les entraîneurs trouvent ce calendrier démentiel »