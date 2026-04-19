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La Meinau

Strasbourg - Rennes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 119 avr. , 16:30
parHadrien Rivayrand
0
La composition de Strasbourg : Penders - Mwanga, Høgsberg, Cissé - Amo-Ameyaw, Sabaly, Luis, Oyedele - Yassine, Fofana, Nanasi
La composition de Rennes : Samba (c) - Seidu, Aït Boudlal, Brassier, Merlin - Blas, Camara, Szymanski, Al-Tamari - Embolo, Lepaul
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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