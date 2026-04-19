Strasbourg - Rennes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition de Strasbourg : Penders - Mwanga, Høgsberg, Cissé - Amo-Ameyaw, Sabaly, Luis, Oyedele - Yassine, Fofana, Nanasi

La composition de Rennes : Samba (c) - Seidu, Aït Boudlal, Brassier, Merlin - Blas, Camara, Szymanski, Al-Tamari - Embolo, Lepaul