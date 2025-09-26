ICONSPORT_271946_0005

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 126 sept. , 19:52
parMehdi Lunay
Compo du RC Strasbourg :
Penders - G.Doué, Sarr, Hogsberg, Doukouré, Chilwell - Barco, Moreira, Lemaréchal - Paez, Emegha
Compo de l'Olympique de Marseille :
Rulli - Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina - Hojbjerg, O'Riley, Gomes - Paixao, Weah, Gouiri
TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Strasbourg - OM : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

