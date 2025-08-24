Strasbourg - Nantes ‍: Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Strasbourg - Nantes : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Icon Sport

Publié Dans : Ligue 1.
Par Hadrien Rivayrand

La composition de Strasbourg : Johnsson– Mwanga, Sarr, Omobamidele, El Mourabet – Doukouré – Ouattara, Lemaréchal – Nanasi, Paez, Panichelli

La composition de Nantes : Lopes (c) – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Coquelin, Benhattab, Lepenant, Leroux – Mohamed, Guirassy

 