Strasbourg n'est plus relégable, Angers vers la L2

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 24e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-Angers 2-1

Buts : Diallo (14e, 43e) pour Strasbourg ; Bentaleb (73e sur pen.) pour Angers

Pour la première de Frédéric Antonetti sur son banc, le Racing Club de Strasbourg s'est relancé face à la lanterne rouge angevine. Un succès 2-1, surtout assuré en première période. Les Alsaciens ne sont plus relégables.

Pour la première de Frédéric Antonetti sur le banc alsacien, un adversaire idéal était proposé à Strasbourg avec Angers 10 points et 15 matchs sans victoire en Ligue 1. Le début de match était à même de mettre en confiance la Meinau. Le Racing dominait nettement de faibles et impuissants angevins. Habib Diallo se chargeait de mettre les Alsaciens aux commandes. Sur un débordement de Sobol, il venait couper la trajectoire du ballon d'un subtil extérieur. Ensuite, c'est en renard des surfaces qu'il trompait de la tête Bernardoni pour son doublé et son 12e but de la saison.

⏸️ C'est la mi-temps !

Le Racing mène de 2 buts dans cette 1ère période très bien maitrisée !



Il reste 45 minutes pour confirmer !#RCSASCO (2-0) pic.twitter.com/27Rg6vrPJn — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 18, 2023

Strasbourg était presque trop tranquille et cela poussait sans doute le Racing au relâchement après le repos. Plus le temps avançait et plus Angers se montrait dangereux. Niane trouvait le poteau (54e) après une frappe détournée par Sels. Le SCO était plus pressant et un but semblait presque annoncé. Il arrivait via un penalty sifflé par M.Letexier pour une charge en l'air de Sobol sur Sima. Bentaleb prenait à contre-pied Sels pour relancer le SCO. Malheureusement pour la lanterne rouge, le deuxième but n'arrivait jamais et une 18e défaite devait être enregistrée. De quoi rapprocher toujours plus les hommes du président Chabane de la Ligue 2. De son côté, grosse opération réalisée par Strasbourg qui sort de la zone rouge et prend la 15e place provisoire (21 points).